الجيش الأوكراني يخوض حربًا بدبابات سوفيتية

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على الرغم من تسليم الدبابات الغربية الحديثة مثل ليوبارد الألمانية، إلا أن T-64 من الحقبة السوفييتية لا تزال دبابة قتال نموذجية للعديد من الكتائب الأوكرانية. ماذا عن نقاط القوة والضعف في دبابات الحقبة السوفييتية.
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تأييده لإجراء المزيد من المحادثات الدولية حول سبل إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، واصفا محادثات جدة بـ "المميزة للغاية..". كما أبدى شولتس تحفظا على توريد صواريخ "تاوورس" لأوكرانيا.
روسيا تعلن لأول مرة "استيلاءها" عل دبابات ليوبارد الألمانية وبرادلي الأمريكية في جبهة أوكرانيا، بينما تقول الاستخبارات البريطانية إن إيران مستمرة في تزويد موسكو بطائرات مسيّرة عبر بحر قزوين.
بوتين يزعم خسارة أوكرانيا أكثر من ربع المركبات العسكرية الغربية، فيما قالت كييف إن قواتها تحرز تقدّما. وألمانيا تؤكد أنها ستواصل تزويد أوكرانيا بالدبابات الموعودة، ولكنها لن تتمكن من استبدال "كل دبابة تتوقف عن العمل".
خلال اجتماعه مع بوتين، قال رئيس بيلاروسيا إن مرتزقة مجموعة فاغنر طلبوا السماح لهم بالاتجاه غربا. فما حقيقة المخاطر التي تشكلها فاغنر ضد بولندا، التي تعد عضوة في حلف الناتو؟
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