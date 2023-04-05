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الجيش الأوكراني يخوض حربًا بدبابات سوفيتية

على الرغم من تسليم الدبابات الغربية الحديثة مثل ليوبارد الألمانية، إلا أن T-64 من الحقبة السوفييتية لا تزال دبابة قتال نموذجية للعديد من الكتائب الأوكرانية. ماذا عن نقاط القوة والضعف في دبابات الحقبة السوفييتية.