 الجيش الأوكراني يخوض حربًا بدبابات سوفيتية | DW الأخبار | DW | 14.08.2023

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DW الأخبار

الجيش الأوكراني يخوض حربًا بدبابات سوفيتية

على الرغم من تسليم الدبابات الغربية الحديثة مثل ليوبارد الألمانية، إلا أن T-64 من الحقبة السوفييتية لا تزال دبابة قتال نموذجية للعديد من الكتائب الأوكرانية. ماذا عن نقاط القوة والضعف في دبابات الحقبة السوفييتية.

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