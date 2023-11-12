الجيش الأمريكي يفتح تحقيقا في تحطم إحدى طائراته بشرق المتوسط

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية بعد تعرضها لـ "حادث" خلال تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب ما أعلنت السبت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم). ولم يحدد الجيش الأمريكي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي.

وقالت "يوكوم" في بيان "مساء العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أميركية كانت تقوم بعمليات تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط لحادث مؤسف وسقطت"، من دون أن تقدم معلومات عن مصير الطاقم.

وتابعت "يمكننا القول بشكل قاطع إن طلعة الطائرة كانت مرتبطة بالتدريب فقط ولا توجد مؤشرات على نشاط عدائي"، مضيفة أن "سبب حادث التدريب قيد التحقيق حاليا".

سارعت واشنطن إلى تقديم الدعم العسكري لإسرائيل وعززت قواتها في المنطقة - بما في ذلك إرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وسفن حربية أخرى - بعد أن نفذت حركة حماس هجوما غير مسبوق عبر الحدود من غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص. يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. كما حظرت الحكومة الألمانية جميع أنشطة الحركة في ألمانيا.

ورد الجيش الإسرائيلي بهجوم جوي وبري وبحري متواصل على غزة قالت وزارة الصحة في القطاع إنه خلف أكثر من 11 ألف قتيل.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)