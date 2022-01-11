 الجيش الأمريكي يطور ″اللقاح المعجزة″ ضد متحورات كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.01.2022

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صحة

الجيش الأمريكي يطور "اللقاح المعجزة" ضد متحورات كورونا

يختبر معهد أبحاث عسكري تابع للجيش الأمريكي لقاحاً ضد فيروس كورونا، يقال إنه يحمي من العدوى لعدد كبير من متحورات الفيروس. تم إجراء الاختبارات الأولى على البشر بالفعل، ويختلف في عمله عن اللقاحات المستخدمة حاليا.

لقاحات ضد فيروس كورونا (صورة رمزية)

لقاحات ضد فيروس كورونا (صورة رمزية)

لقاح جديد لكوفيد 19 يحمي من جميع متحورات الفيروس الحالية والمستقبلية وهو ليس من انتاج الشركات الكبيرة للأدوية، مثل فايزر وموديرنا وجونسون، بل من معهد "والتر ريد" للبحوث التابع للجيش الأمريكي. وأعلن المعهد عن نتائج مبكرة للقاح المطور والذي يتضمن الحماية أيضاً ضد متحور أوميكرون من كورونا. اثبتت نتائج اللقاح الجديد كفاءته العالية في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة جراء الإصابة بفيروس كوفيد 19، حسب ما ذكر موقع "سي نيت". ووصفت مجلة شبيغل الألمانية اللقاح بأنه "اللقاح المعجزة".

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة في الخامس من كانون الثاني/يناير الحالي من ولاية واشنطن الأمريكية أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً هم أكثر عرضة 13 مرة للدخول إلى المستشفى و15 مرة أكثر عرضة للوفاة بسبب كورونا، مقارنة مع أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والذين تلقوا جرعتين من لقاحات بيونتيك/فايزر وموديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون.

ومع انتشار متحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم وتفشي المرض بين "الملقحين بالكامل" أيضاً بدأت شركات الأدوية الكبيرة بتطوير لقاحاتها ضد المتحور الجديد أيضاً. ولقاح الجيش الأمريكي الجديد يطمح مطوروه بأن يكون قادرا على التكيف ضد جميع متحورات فيروس كورونا، بما في ذلك السارس وهو فيروس أصاب أكثر من 8000 شخص منذ انتشاره في عام 2003.

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توظيف الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية تطوير اللقاحات

ما هو لقاح الجيش الأمريكي ضد كورونا؟

تتخذ اللقاحات  المصرح بها الآن في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي طريقتين للحماية من عدوى فيروس كورونا.

يستخدم لقاحا بيونتيك/فايزر وموديرنا تقنية الحمض النووي الريبي المرسال " mRNA" لبناء المناعة ضد المرض عن طريق صنع الأجسام المضادة والخلايا الأخرى التي تكافح العدوى، فيما يستخدم لقاح جونسون فيروساً غير ضار (ليس الفيروس المسبب لكوفيد 19) لتدريب جهاز المناعة في الجسم على الاستجابة لفيروس كورونا، حسب ما ذكر موقع "سي نيت".

أما لقاح الجيش الأمريكي الجديد والمسمى رسمياً بـ"the Spike Ferritin Nanoparticle "، فيتخذ نهجا ثالثاً باستخدام جزء غير ضار من فيروس كوفيد 19 لتحفيز الجسم ضد فيروس كورونا.

مختارات

اتفق رؤساء حكومات الولايات الألمانية والحكومة الاتحادية على اتخاذ إجراءات جديدة في مواجهة موجة أوميكرون من فيروس كورونا. وتميز الاتفاق الجديد بتقليص مدة الحجر الصحي وتشديد إجراءات دخول المطاعم والمقاهي.

في الوقت الذي تصارع فيه دول العالم الارتفاع المخيف لعدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ومتحوره أوميكرون خصوصا، تحدثت تقارير عن رصد متحور جديد لكورونا في جنوب فرنسا. ويتوقع أن تكشف الأيام والأسابيع القادمة المزيد عنه.

ويحتاج اللقاح متطلبات تخزين ونقل أقل تقييداً من اللقاحات الأخرى، مما قد يتيح سهولة استعماله. ويمكن تخزينه تحت درجة حرارة بين 2-7 مئوية ولمدة تصل إلى ستة أشهر. وفي درجة حرارة الغرفة إلى مدة تصل إلى شهر واحد، حسب المعهد العسكري.

في حين يتطلب لقاح بيونتيك/فايزر مثلاً درجة حرارة بين -85 و -60 مئوية للشحن والنقل، ويمكن خزنه لمدة 31 يوماً فقط في الثلاجة. اللقاح الجديد تم اختباره بجرعيتن، بمسافة 28 يوماً بينهما، ومع حقنة ثالثة بعد ستة أشهر. ويختلف عن اللقاحات الحالية بكونه لا يستهدف فيروساً واحداً، بل يطمح العلماء بجعله "لقاح كورونا الشامل"، مما يعني أنهم يخططون لاستخدامه ضد مجموعة متنوعة من متحورات كورونا، بما في ذلك السلالات الجديدة من الفيروس التي قد تظهر.

ونقل موقع "سي نيت" عن الدكتور كايفون مودجاراد، المدير المؤسس لفرع الأمراض المعدية الناشئة في معهد "والتر ريد" العسكري للأبحاث قوله لصحيفة "آرمي تايمز"، "لقد صممنا هذه المنصة وجعلناها بمثابة لقاح من الجيل القادم، والذي يمهد الطريق لتحقيق لقاح عالمي للحماية ليس فقط من الفيروس الحالي، وإنما أيضاً لمواجهة المتغيرات المستقبلية، وإيقافها في مسارها قبل أن تتسبب في جائحة آخر".

وذكر العلماء أن القاح أظهر نتائج واعدة ضد المتحور الجديد أوميكرون  في التجارب المختبرية. ولم يتم تحديد موعد لتقديم اللقاح، إذ يخضع بعد للتجارب السريرية لتحديد مدى سلامته وفعاليته. وعادة قد تستغرق إكمال جميع المراحل الثلاث من التجربة السريرية من ثلاث إلى خمس سنوات، لكن وبسبب انتشار الجائحة يمكن أن يسبب في تسريع العملية. وتم اختبار اللقاحات الحالية المستخدمة ذد كورونا في غضون عام واحد.

ز.أ.ب/ ا.ف

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    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

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    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.