الجيش الأمريكي يستهدف مسلحين موالين لإيران في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي استهداف مخازن أسلحة في سوريا ردا على هجوم صاروخي استهدف القوات الأمريكية في سوريا. وأفاد المرصد بمقتل خمسة مسلحين موالين لإيران بالضربة الأمريكية في ريف دير الزور.

قال الجيش الأمريكي إنه شن يوم أمس الثلاثاء ضربات استهدفت مواقع تابعة لمجموعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا. وأضاف الجيش في بيان أن الضربات جاءت ردا على هجوم صاروخي استهدف القوات الأمريكية المتمركزة في سوريا.

وأشارت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" في تغريدة إلى أن الضربات استهدفت "مستودعا لتخزين الأسلحة ومقر قيادة للإمدادات" من دون تحديد هوية المجموعة المستهدفة.

وفي السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء (13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024) بمقتل خمسة عناصر من الفصائل الموالية لإيران "إثر استهداف طائرة أمريكية مقرّا عسكريا في منطقة الجمعيات في مدينة البوكمال في ريف دير الزور" في شمال شرق سوريا.

وذكر الجيش الأمريكي أن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة الشدادي في الحسكة شمال شرقي سوريا "لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأمريكية ولم يسفر عن إصابات بين القوات الأمريكية أو القوات الشريكة".

وتنشر الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا ونحو 2500 في العراق في إطار التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014 لمكافحة تنظيم داعش. وتستهدف الميليشيات الموالية لإيران في سوريا و العراق، القوات الأمريكية المتمركزة في البلدين.

م ف/ ع.ج (أ ف ب)