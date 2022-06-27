الجيش الأمريكي يستهدف قياديا مقربا من القاعدة في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء (28 يونيو/حزيران 2022) أنّه شنّ الإثنين ضربة جوية في محافظة إدلب السورية استهدفت قيادياً في "حرّاس الدين"، الجماعة الجهادية المقرّبة من تنظيم القاعدة.
وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" في بيان إنّ "أبا حمزة اليمني كان يتنقّل بمفرده على دراجة نارية أثناء الضربة"، مؤكدة أنّ لا مؤشّرات على إصابة أيّ مدني في الغارة.
وأضافت أنّ "القضاء على هذا القيادي البارز سيعيق قدرة تنظيم القاعدة على شنّ هجمات ضدّ مواطنين أمريكيين وضدّ شركائنا وضدّ المدنيين الأبرياء في سائر أنحاء العالم".
وقال الدفاع المدني السوري، وهو منظمة إنسانية، على تويتر إن رجلاً قُتل قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته النارية بصاروخين، مضيفا أنه نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي في مدينة إدلب.
من جهتها نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول مطّلع على العملية قوله إنّ الولايات المتّحدة "واثقة إلى حدّ بعيد" من أنّ الضربة التي نفّذتها طائرة بدون طيار أدّت إلى مقتل أبو حمزة اليمني.
وهذه ثاني عملية تنفّذها القوات الأمريكية في حزيران/يونيو الجاري ضدّ مسؤول جهادي كبير في سوريا. وكانت القوات الأمريكية ألقت القبض في 16 الجاري في محافظة حلب (شمال) على هاني أحمد الكردي، القيادي البارز في تنظيم "الدولة الإسلامية".
وفي 3 شباط/فبراير أسفرت عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب عن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.
ع.ا/ ع.ج.م ( أ ف ب، رويترز)
-
وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية
التنقل: حلول بديلة للنقل الحضري الغائب
تستخدم عائلات النازحين وسائل ابتكرتها من أجل التنقل عبر أرجاء المدينة المدمرة: الدراجات أو الدراجات النارية أوعربات نقل يدوية الصنع وذات عجلات، العربات التى تمكنهم أيضا من تخزين جميع ممتلكاتهم فيها.
-
وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية
التنقل: حلول بديلة للنقل الحضري الغائب
تستخدم عائلات النازحين وسائل ابتكرتها من أجل التنقل عبر أرجاء المدينة المدمرة: الدراجات أو الدراجات النارية أوعربات نقل يدوية الصنع وذات عجلات، العربات التى تمكنهم أيضا من تخزين ممتلكاتهم فيها.
-
وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية
المهم أن نكون سويا
مشهد يومي: أربعة أطفال واثنين من البالغين على الدراجة - أصغر أفراد الأسرة يجلس في سلة الأمتعة. الدراجات النارية هي أسرع وسائل النقل على طرقات المدينة المدمرة.
-
وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية
زورق التجديف لقطع الفرات بدلا عن الجسر
على قوارب التجديف الصغيرة يعبر الناس من جديد نهر الفرات. وأفاد سكان محليون بأن الجسر دمره الإرهابيون قبل وصول قوات"سوريا الديمقراطية" وكان الهدف من وراء تدميره هو وقف تقدم القوات لتحرير المدينة من التنظيم الإرهابي.
-
وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية
العمل على أطراف الشوارع
ويظهر عمال البناء قوة وضرورة اليد العاملة في عملهم على الطرقات. والآن وبعد عودة السكان إلى مدينة المدمرة، أصبح عملهم مطلوب بشكل مكثف وحثيث.
-
وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية
عربات الباعة على الطريق
كلما أصبحت الشوارع أكثر ازدحاما، كلما كانت سلع الباعة مطلوبة أكثر: يقدم الباعة المتجولون للحرفيين والعمال بالرقة القهوة ومشروب كوكا كولا مع الوجبات الخفيفة لكي يستعيدون طاقة جديدة للعمل.
-
وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية
العودة إلى الوطن
مشهد نموذجي في المناطق السكنية بالرقة: عائلة تقف أمام كومة كبيرة من الأنقاض – كان هنا في أحد الأيام مسكنهم. يريد الأب وأفراد أسرته إعادة بناء المنزل من تحت الأنقاض.
-
وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية
أمل في استرجاع بعض الأغراض من تحت الأنقاض
من تحت بقايا وحطام المنازل. يحاول أشخاص استخراج ما يمكن من أغراض وأفرشة مدفونة تحت الأنقاض، رغم خطورة الموقف لأن البنايات مهددة بالأنهيار في أي لحظة.
-
وتدب الحياة من جديد في الرقة السورية
ألعاب قاتلة
طفلان يحملان بقايا قنبلة فارغة وجداها وسط الشارع. كل مكان في الرقة مفخخ: كان مقاتلو داعش قد أخفوا مع الجثث المالَ واللعبَ تحت الأنقاض، فيقع الأطفال في الفخ! إعداد: فيليب فارفيك/ فريدة تشامقجي