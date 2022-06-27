 الجيش الأمريكي يستهدف قياديا مقربا من القاعدة في سوريا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.06.2022

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الجيش الأمريكي يستهدف قياديا مقربا من القاعدة في سوريا

قال الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربة جوية في محافظة إدلب السورية استهدفت أبو حمزة اليمني، القيادي في جماعة "حراس الدين"، وأكد الدفاع المدني السوري مقتل رجل دون الإدلاء بهويته.

عملية أمريكية موجهة ضد تنظيم داعش (أرشيفت 22/9/2014)

عملية أمريكية موجهة ضد تنظيم داعش (أرشيف)

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء (28 يونيو/حزيران 2022) أنّه شنّ الإثنين ضربة جوية في محافظة إدلب السورية استهدفت قيادياً في "حرّاس الدين"، الجماعة الجهادية المقرّبة من تنظيم القاعدة.

مختارات

بعدما نقلت صحيفة أمريكية عن مسؤول قضائي أنّ غارة نفذها البنتاغون في الباغوز "قد تنطوي على جريمة حرب محتملة" وأنّ البنتاغون "تستر على الغارة الكارثية"، فُتح تحقيق خلص إلى "عدم وجود أي سلوك خارج نطاق قانون الحرب".

بعد سنوات من دحر تنظيم "داعش" في العراق، لا يزال الكثير من ضحاياه في عداد المفقودين. ربما دفنوا في مقابر جماعية خلفها التنظيم. لكن منتقدين يقولون إن عمليات البحث عن الجثث بطيئة للغاية، فربما يخضع ذلك لحسابات سياسية.

وجد أبو إبراهيم القرشي، زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، ملجأ له في إدلب بسوريا، ثم قُتل في عملية عسكرية أمريكية. والسؤال الآن هو: من يمكن أن يصبح خليفة له على رأس التنظيم؟ وما مدى قوة ذلك التنظيم الإرهابي؟

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" في بيان إنّ "أبا حمزة اليمني كان يتنقّل بمفرده على دراجة نارية أثناء الضربة"، مؤكدة أنّ لا مؤشّرات على إصابة أيّ مدني في الغارة.

وأضافت أنّ "القضاء على هذا القيادي البارز سيعيق قدرة تنظيم القاعدة على شنّ هجمات ضدّ مواطنين أمريكيين وضدّ شركائنا وضدّ المدنيين الأبرياء في سائر أنحاء العالم".

وقال الدفاع المدني السوري، وهو منظمة إنسانية، على تويتر إن رجلاً قُتل قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته النارية بصاروخين، مضيفا أنه نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي في مدينة إدلب.

من جهتها نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول مطّلع على العملية قوله إنّ الولايات المتّحدة "واثقة إلى حدّ بعيد" من أنّ الضربة التي نفّذتها طائرة بدون طيار أدّت إلى مقتل أبو حمزة اليمني.

وهذه ثاني عملية تنفّذها القوات الأمريكية في حزيران/يونيو الجاري ضدّ مسؤول جهادي كبير في سوريا. وكانت القوات الأمريكية ألقت القبض في 16 الجاري في محافظة حلب (شمال) على هاني أحمد الكردي، القيادي البارز في تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي 3 شباط/فبراير أسفرت عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب عن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

ع.ا/ ع.ج.م ( أ ف ب، رويترز)

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