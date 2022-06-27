الجيش الأمريكي يستهدف قياديا مقربا من القاعدة في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء (28 يونيو/حزيران 2022) أنّه شنّ الإثنين ضربة جوية في محافظة إدلب السورية استهدفت قيادياً في "حرّاس الدين"، الجماعة الجهادية المقرّبة من تنظيم القاعدة.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" في بيان إنّ "أبا حمزة اليمني كان يتنقّل بمفرده على دراجة نارية أثناء الضربة"، مؤكدة أنّ لا مؤشّرات على إصابة أيّ مدني في الغارة.

وأضافت أنّ "القضاء على هذا القيادي البارز سيعيق قدرة تنظيم القاعدة على شنّ هجمات ضدّ مواطنين أمريكيين وضدّ شركائنا وضدّ المدنيين الأبرياء في سائر أنحاء العالم".

وقال الدفاع المدني السوري، وهو منظمة إنسانية، على تويتر إن رجلاً قُتل قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته النارية بصاروخين، مضيفا أنه نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي في مدينة إدلب.

من جهتها نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول مطّلع على العملية قوله إنّ الولايات المتّحدة "واثقة إلى حدّ بعيد" من أنّ الضربة التي نفّذتها طائرة بدون طيار أدّت إلى مقتل أبو حمزة اليمني.

وهذه ثاني عملية تنفّذها القوات الأمريكية في حزيران/يونيو الجاري ضدّ مسؤول جهادي كبير في سوريا. وكانت القوات الأمريكية ألقت القبض في 16 الجاري في محافظة حلب (شمال) على هاني أحمد الكردي، القيادي البارز في تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي 3 شباط/فبراير أسفرت عملية عسكرية أمريكية في محافظة إدلب عن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

ع.ا/ ع.ج.م ( أ ف ب، رويترز)