الجيش الأمريكي يدمر 3 طائرات مسيرة ومنظومتي صواريخ حوثية

أكدت القيادة المركزية الأمريكية تدمير ثلاث طائرات مسيرة ومنظومتي صواريخ تابعة للحوثيين في اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية. هذا التطور يأتي بعد إعلان الحوثيين عن إسقاط طائرة أمريكية في مأرب.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد (الثامن من سبتمبر/ أيلول 2024) أنها دمرت ثلاث طائرات مسيرة ومنظومتي صواريخ تابعتينلجماعة الحوثي في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأوضح بيان القيادة المركزية أن هذه الهجمات جاءت في إطار الجهود الأمريكية المستمرة للتصدي لهجمات الحوثيين على المنطقة بعد أن تصاعدت منذ بداية العام الجاري. واستهدفت هذه العمليات مواقع عسكرية حوثية تم تحديدها بدقة بعد شن الجماعة هجمات على سفن وأهداف أمريكية وبريطانية في المنطقة.

الحوثيون يسقطون طائرة مسيرة

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، مساء السبت، عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز (إم.كيو-9) أثناء قيامها بمهام عسكرية في أجواء محافظة مأرب، شرقي اليمن.

وأشار سريع إلى أن هذه الطائرة هي الثامنة التي تنجح القوات المسلحة التابعة للجماعة في إسقاطها، مؤكدًا أن هذه العملية تأتي ضمن "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، في إشارة إلى دعم الجماعة لحركة المقاومة في غزة.

استمرار التصعيد

وأكد سريع أن قواتهم ستستمر في تعزيز قدراتها الدفاعية، وأن الجماعة ستواصل استهداف التحركات العسكرية الأمريكية والبريطانية في منطقة العمليات البحرية. من جهتها، استمرت القوات الأمريكية والبريطانية في تنفيذ عمليات عسكرية ضد الحوثيين ردًا على هجمات الجماعة، التي شملت استهداف سفن تجارية وأهداف عسكرية.

ع.أ.ج/ ع غ (رويترز، د ب ا)