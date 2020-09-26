 الجيش الأمريكي يختبر ساعة ذكية ترصد المرض قبل ظهور أعراضه | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 27.09.2020

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علوم وتكنولوجيا

الجيش الأمريكي يختبر ساعة ذكية ترصد المرض قبل ظهور أعراضه

تخيل أن ترتدي ساعة أو خاتماً قادران على تنبيهك بإصابتك بمرض ما قبل ظهور الأعراض بيومين. هذا ما يعمل الجيش الأمريكي حالياً على تطويره، فكيف يمكن لهذه الساعة والخاتم التنبؤ بالحالة الصحية لمرتديها؟

Sprachassistent Siri bei der Apple Watch Series 4

الساعة التي يختبرها الجيش الأمريكي قادرة على استخدام البيانات للتنبؤ بما إن كان الشخص سيصاب بالمرض قريباً أم لا.

يعمل الجيش الأمريكي حالياً على اختبار ساعة وخاتم يمكنهما رصد أعراض الإصابة بالمرض قبل ظهورها على الشخص بـ 48 ساعة. 

ويقوم الاختراعات الجديدان بتحديد شدة المرض باستخدام مقياس تتعدد درجاته من واحد وصولاً لعشرة، كما تصدران تنويه بالإصابة بالمرض قبل ظهور أعراضه على المصاب بيومين.

مختارات

ككل عام يشارك المنجمون والخبراء الروحانيون بأفكارهم ورؤيتهم للعام الجديد والتي تتنوع بين السياسة والفن والاقتصاد والكوارث الطبيعية. لكن ومع تطور التكنولوجيا، اقتحم الذكاء الاصطناعي الساحة ويبدو أنه لديه بالفعل ما يضيفه!

هل نحن وحدنا في الكون؟ لقد ظل الباحثون يبحثون عن علامات على وجود حضارات خارج كوكب الأرض لسنوات لكن دون جدوى. مبادرة يدعمها القطاع الخاص استطاعت تجميع بيانات مهولة عن الفضاء الخارجي وقامت بنشرها للمرة الأولى.

طور باحثون تقنية حديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي تستطيع التعرف على فيروس كورونا في ثوان قليلة، في تطور من شأنه تسهيل عمل الأطباء لاسيما في أماكن انتشار الفيروس.

نظام التشغيل "صنع في سويسرا" هو نظام جديد خاص بشركة "سواتش". وتعتزم الشركة السويسرية الشهيرة إطلاق أول ساعة تعمل بهذا النظام في نهاية العام المقبل، فما الذي يميز نظام التشغيل الجديد عن "آي.أو.إس" و"إندرويد"؟

ويعتمد المشروع الذي يحمل اسم التحليل السريع للتعرض للتهديد RATE على استخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، وتم اختباره على 250 ألف حالة مصابة بأمراض متعددة. كما نجحت التكنولوجيا المستخدمة في تطوير الساعة والخاتم للعمل على رصد الإصابة بفيروس  كورونا المستجد كوفيد 19.

وتولت وحدة الابتكار ووكالة الحد من التهديدات التابعتين لوزارة الدفاع الأمريكية تطوير الساعة والخاتم، بالتعاون مع فيليبس للرعاية الصحية، وفقاً لموقع ديلي ميل البريطاني.

وتم تطوير النظام المستخدم في  صناعة  الساعة الذكية  بمشاركة  أكثر من 290 ألف شخص، وتقوم الساعة بجمع بيانات حيوية يتم إرسالها لنظام مسؤول عن تحليلها.

ويذكر موقع Defence One المتخصص في الأخبار العسكرية الأمريكية أن الساعات الذكية القادرة على رصد التغير في درجة حرارة الجسم موجودة بالفعل في الأسواق. إلا أن الساعة التي يختبرها الجيش الأمريكي قادرة على استخدام البيانات للتنبؤ بما إن كان الشخص سيصاب بالمرض قريباً أم لا.

ولا يمكن للساعة الجديدة تحديد نوع المرض الذي سيصاب به مرتديها، ولكنها على الأقل يمكن التنبيه باقتراب إصابته بمرض ما وشدة الأعراض. 

ويرى مدير العلوم والتكنولوجيا بوكالة الحد من التهديدات DTRA، ايد أرغينتا، أن القياس المبكر للمؤشرات الحيوية في الجسم هو أمر ضروري للحد من انتشار الأمراض، إذ أن الأشخاص قبل ظهور الأعراض الأولى لأي مرض لديهم يمكنهم بدون قصد نقل العدوى بالمرض للآخرين.

ولا يتوقف الأمر عند الرغبة في الحد من انتشار العدوى بمرض ما فقط، إذ أن الاكتشاف المبكر للإصابة يسمح كذلك بالتدخل السريع لعلاج المصابين.

ويتم اختبار خاصية التحليل السريع للتعرض للتهديد RATE حالياً على 700 عنصر في القوات الأمريكي. ومن المقرر إشراف وزارة الدفاع الأمريكية على طرح الأجهزة الجديدة التي تعمل بخاصية التحليل السريع للتعرض للتهديد RATE لحوالي 5000 شخص خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لموقع ديلي ميل.

د.ب/ ع.غ

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