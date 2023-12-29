الجيش الأمريكي يتصدى لهجوم للحوثيين على سفن بالبحر الأحمر

أعلن الجيش الأمريكي أنه أسقط طائرة مسيرة هجومية وصاروخا أطلقهما الحوثيون في اليمن في جنوب البحر الأحمر، لكن "لم تتضرر أي من السفن الـ18 الموجودة في المنطقة". وهذه هي "محاولة الهجوم الـ22 التي ينفذها الحوثيون".

أسقطت البحرية الأمريكية الخميس (28 كانون الأول/ديسمبر 2023) في جنوب البحر الأحمر مسيّرة وصاروخا بالستيا مضادا للسفن أطلقهما الحوثيون في اليمن ، حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وقالت سنتكوم عبر منصة إكس (تويتر سابقا) "لم تتضرر أي من السفن الـ18 الموجودة في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات"، مشيرة إلى أن هذه هي "محاولة الهجوم الـ22 التي ينفذها الحوثيون ضد سفن دولية منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر".

وأعلنت الولايات المتحدة الخميس سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل المتمردين الحوثيين في اليمن بعد هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر. وطالت العقوبات أشخاصا وكيانات في اليمن وتركيا اعتُبرت متورطة في هذا التمويل.

شن الحوثيون مجموعة هجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن يقولون إنها "مرتبطة بإسرائيل"، وهي هجمات تهدد بتعطيل التجارة العالمية.

ويهدد الحوثيون بمواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين.

وتعترف إيران بدعمها السياسي للحوثيين الذين يخوضون حربا منذ 2014 ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. لكن طهران تنفي تقديم معدات عسكرية لهم.

ز.أ.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)