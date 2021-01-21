 الجيش الأمريكي يبحث عن قواعد احتياطية بالسعودية لمواجهة ″خطر شديد″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.02.2021

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الجيش الأمريكي يبحث عن قواعد احتياطية بالسعودية لمواجهة "خطر شديد"

تخشى القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) من أن تصبح قواتها المنتشرة في السعودية أهدافاً واضحة في حال حدوث توتر مع إيران ما جعلها تبدأ في البحث عن قواعد احتياطية في المملكة.

حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز

نشر الجيش الأمريكي نهاية العام الماضي حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز في المنطقة.

أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي الخميس (18 فبراير/شباط 2021) أن الجيش الأمريكي يبحث عن قواعد احتياطية في السعودية لمنع تحول قواته المنتشرة في المملكة إلى أهداف واضحة في حال حدوث توتر مع إيران.

مختارات

هل انكشفت السعودية؟ فقد تعرضت منشآتها النفطية لهجوم بطائرات مسيرة تبناه الحوثيون فيما حملت الرياض وواشنطن إيران المسؤولية عنه. والمفارقة أن هذا الهجوم ليس الأول على المملكة المدججة بالسلاح. فما مواطن الضعف لدى جيشها؟

أنفقت دول العالم نحو تريليوني دولار على العتاد العسكري في 2019 واحتلّت أمريكا صدارة حجم الإنفاق وفق معهد سيبري السويدي، فيما حلت السعودية في المرتبة الخامسة عالميا قبل ألمانيا وفرنسا وبعد روسيا مباشرة.

في أول اجتماع أمريكي أوروبي منذ فوز بايدن، حذّرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة إيران من تداعيات "خطيرة" لفرض قيود على المفتّشين. في المقابل ذكرت مصادر أن واشنطن أبلغت حلفاءها استعدادها للمحادثات مع إيران.

وقال الجنرال ماكنزي لصحفيين يرافقونه خلال جولة في الشرق الأوسط: "نحن لا نسعى إلى بناء قواعد جديدة". وأضاف: "ما نريد أن نفعله بدون إغلاق هذه القواعد (الحالية) (...) هو أن نكون قادرين على الانتقال إلى قواعد أخرى لاستخدامها في أوقات خطر شديد".

وتابع "هذه أمور يريد أي مخطط عسكري حذر القيام بها لزيادة مرونتها (القوات) بهدف جعل إمكان استهدافها اصعب على الخصم".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" تحدثت عن خطط تتعلق بموانئ وقواعد جوية في الصحراء الغربية للسعودية يمكن أن يسعى الجيش الأمريكي إلى تطويرها كمواقع لاستخدامها في حال اندلاع حرب مع إيران.

وكان الجنرال ماكنزي زار السعودية الشهر الماضي ليناقش مع سلطات المملكة إمكان استخدام قواعد عسكرية سعودية في غرب البلاد لتكون قواعد احتياطية للقوات الأمريكية في المنطقة في حالة حدوث توتر مع طهران.

ونشر الجيش الأمريكي نهاية العام الماضي حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز في المنطقة.

وكان هدف استعراض القوة هذا ردع طهران عن شن أي هجوم على القوات الأمريكية في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الولايات المتحدة الفريق الإيراني قاسم سليماني.

وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن الخميس أنها  مستعدة للقاء مسؤولين إيرانيين تحت رعاية الاتحاد الأوروبي  لتحريك المساعي الدبلوماسية، وتراجعت عن إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران.

ورفض حتى حلفاء الولايات المتحدة المقربون هذا الإعلان وقالت الأمم المتحدة إنه لم تدخل أي عقوبات إضافية حيز التنفيذ.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)

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