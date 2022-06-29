 الجيش الأمريكي.. هل مازال قادرا على الدفاع عن مصالح بلاده؟ | مسائية DW | DW | 20.10.2022

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مسائية DW

الجيش الأمريكي.. هل مازال قادرا على الدفاع عن مصالح بلاده؟

تقرير لمؤسسة أمريكية يكشف عن ضُعف في قدرات القوات الأمريكية ويحذر من خطر عدم القدرة على الدفاع عن المصالح الحيوية الأمريكية.. ما تفاصيل هذا التقرير؟ وكيف تتعاطى معه إدارة بايدن؟

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الولايات المتحدة تنوي تعزيز وجودها العسكري في أوروبا 29.06.2022

HANDOUT - Auf diesem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichten Videostandbild fahren russische und belarussische Panzer während gemeinsamer militärischer Übungen auf dem Schießplatz von Brestsky. Russische und belarussische Truppen haben am Mittwoch (02.02.2022) auf einem Schießplatz in Belarus ein gemeinsames Kampftraining abgehalten, während die Spannungen angesichts des drohenden Krieges mit der Ukraine hoch bleiben. An den Übungen nahmen motorisierte Gewehr-, Artillerie- und Panzerabwehrraketeneinheiten sowie die Besatzungen von Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportwagen teil. +++ dpa-Bildfunk +++

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