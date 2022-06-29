الجيش الأمريكي.. هل مازال قادرا على الدفاع عن مصالح بلاده؟

روسيا: قبول أوكرانيا في "الناتو" سيقود إلى "حرب عالمية ثالثة"

حذر مسؤول روسي كبير من إن قبول انضمام أوكرانيا في عضوية حلف الناتو سيكون كفيلا بتصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة. وكان الرئيس الأوكراني قد وقع على طلب الانضمام إلى الحلف كرد على ضم أراض أوكرانية إلى روسيا.