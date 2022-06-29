الجيش الأمريكي.. هل مازال قادرا على الدفاع عن مصالح بلاده؟

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تقرير لمؤسسة أمريكية يكشف عن ضُعف في قدرات القوات الأمريكية ويحذر من خطر عدم القدرة على الدفاع عن المصالح الحيوية الأمريكية.. ما تفاصيل هذا التقرير؟ وكيف تتعاطى معه إدارة بايدن؟
حذر مسؤول روسي كبير من إن قبول انضمام أوكرانيا في عضوية حلف الناتو سيكون كفيلا بتصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة. وكان الرئيس الأوكراني قد وقع على طلب الانضمام إلى الحلف كرد على ضم أراض أوكرانية إلى روسيا.
ندد قادة دول الاتحاد الأوروبي بإعلان روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية، مؤكدين أنهم "لن يعترفوا إطلاقاً" بهذا الضم غير القانوني. فيما قررت واشنطن فرض مزيد من العقوبات على موسكو وقدمت أوكرانيا طلبا عاجلا للانضمام إلى الناتو.
أحيت الولايات المتحدة اليوم الذكرى الحادية والعشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001. وبهذه المناسبة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لن تترد في استخدام قوتها العسكرية "ضد أي تهديدات إرهابية".
شن الجيش الأمريكي ضربات جوية في سوريا قال إنها استهدفت منشآت تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وذلك "بهدف حماية القوات الأمريكية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران". وإيران تنفي صلتها بالمجموعات المستهدفة.
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