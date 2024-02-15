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سياسةاليمن

الجيش الأمريكي: ضبط شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة للحوثيين

١٥ فبراير ٢٠٢٤

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية ضبطت أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات فتاكة أخرى من إيران كانت متجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على متن سفينة في بحر العرب.

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مدمرة صواريخ تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر
الجيش الأميركي يقول إنه اعترض في كانون الثاني/يناير شحنة أسلحة إيرانية إلى اليمن.صورة من: Xavier Jimenez/US NAVY/AFP

أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأميركية (سنتكوم)، الخميس (15 فبراير/ شباط 2024)، أن سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي في بحر العرب، صادرت في كانون الثاني/يناير الماضي شحنة أسلحة من إيران متجهة إلى مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان نشرته على منصّة "إكس": "قامت سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي... بمصادرة شحنة من الأسلحة التقليدية المتطورة وغيرها من المساعدات الفتّاكة مصدرها إيران ومتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من على سفينة في بحر العرب في 28 كانون الثاني/يناير".

وأضاف البيان أن الشحنة تحتوي على أكثر من 200 حزمة تشمل مكونات صواريخ ومتفجرات وأجهزة أخرى. ونقل البيان نفسه عن قائد "سنتكوم" مايكل إريك كوريلا قوله إن "هذا مثال آخر على نشاط إيران الخبيث في المنطقة".

وأضاف أن "استمرارهم في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة... يستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة". وفي 16 كانون الثاني/ يناير، أعلن الجيش الأميركي أنه صادر في 11 من الشهر نفسه، مكونات صواريخ إيرانية الصنع على متن قارب في بحر العرب كانت متوجهة إلى الحوثيين، في أول عملية من نوعها منذ بدأ المتمردون اليمنيون استهداف سفن قبالة اليمن، فيما قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي في كلمة بثها التلفزيون اليوم الخميس إن الجماعة ستواصل هجماتها تضامنا مع الفلسطينيين "طالما العدوان الإسرائيلي مستمر... والعدو يمارس أبشع الجرائم"، على حد تعبيره.

ويشار إلى أنه حتى قبل بدء الهجمات الحوثية، كان الجيش الأميركي قد أعلن مرارا مصادرة شحنات أسلحة قال إنها متّجهة من إيران إلى الحوثيين.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)

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