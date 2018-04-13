 الجيش الألماني يفكر بقبول أجانب في صفوفه بسبب نقص المجندين | معلومات للاجئين | DW | 21.07.2018

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معلومات للاجئين

الجيش الألماني يفكر بقبول أجانب في صفوفه بسبب نقص المجندين

يبدو أن الجيش الألماني ـ بوندسفير ـ لا يجد ما يكفي من المجندين لدعم صفوفه، لهذا هناك توجه، لدراسة قبول أجانب معينين كمجندين في صفوفه. فهل يتحول الجيش الألماني في نهاية المطاف إلى "جيش من المرتزقة"؟

Deutschland Bundeswehr Wachbataillon vor dem Bundeskanzleramt (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

بسبب النقص المزمن في عديد أفراده، يفكر الجيش الألماني، حسب تقارير إعلامية، في قبول بعض الأجانب في صفوفه. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع في حديث مع صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الصادرة بجنوب غرب ألمانيا "إن الجيش سينمو ويكبر ولهذا نحتاج إلى افراد متخصصين. وهو أمر يدفعنا لدراسة كافة الخيارات المتاحة وبكل دقة".

مختارات

من المقرر أن ترتفع ميزانية الدفاع الألمانية في مشروع الميزانية الجديدة التي ستقدمها وزارة المالية لمستوى قياسي. وتتعرض برلين لضغوط من الحلفاء بحلف الناتو وخاصة الولايات المتحدة لزيادة ميزانية الدفاع الخاصة بها. (03.07.2018)

أفادت بعض التقارير الإعلامية في صحيفة "دي فيلت" أن شركةً هندسة ألمانية، تقدم عرضاً تكنولوجياً لتجهيز الكلاب العسكرية بأنظمة الكاميرات اللاسلكية. وذكرت أن النظام ذاته تم استخدامه في قتل أسامة بن لادن. (30.04.2018)

في هذا السياق، قال خبير شؤون الدفاع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحليف في الائتلاف الحاكم، كارل ـ هاينز برونير إنه يستطيع أن يتصور قبول أجانب من دول الاتحاد الأوروبي في صفوف الجيش الألماني. لكنه يحذر في نفس الوقت قائلا: " إذا تم قبول مواطني دولا أخرى في صفوف الجيش، خصوصا عندما تكون من بين المغريات الحصول على الجواز الألماني، اي الجنسية الألمانية، فسيكون هناك خطر تحول الجيش الألماني إلى نوع من جيش المرتزقة". ولهذا يجب أن يكون تسلسل الأحداث بالنسبة لمواطني الدول الأخرى كالاتي " أولا الحصول على الجنسية الألمانية ومن ثم الانضمام إلى الجيش الألماني ـ بونديسفير".

هل يجب أن يحمل الجندي الألماني جوازا ألمانيا؟

من جانبه، يقول المتحدث في شؤون سياسة الدفاع لكتلة الحزب الاجتماعي المسيحي البفاري في البرلمان الألماني فلوريان هان في حديث مع صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" " إنه وفي إطار حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي يمكن تطوير نماذج عصرية حديثة. لكنه يستدرك ليضيف "أنه يجب تأكيد وضمان وبشكل خاص قضية الولاء لكل جندي".

لكن التفكير في هذا الأمر يحمل بين طياته الكثير من الجدل السياسي. ففي قانون المجندين المعمول به حاليا في المانيا يظهر، حسب التقرير الإعلامي، علاقة ولاء بين الدولة والجندي، ولهذا يشكل امتلاك الجنسية الألمانية اساسا لهذا الولاء. ويتم حاليا نقاش أمر عرض الجنسية الألمانية على المجندين الأجانب مقابل انضمامهم إلى الجيش.

ح.ع.ح/ ع.خ

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    مهام الجيش الألماني في الخارج

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  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

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  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

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  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

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  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

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    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


مختارات

مهام الجيش الألماني في الخارج

"الدفاع عن أمن ألمانيا يتم في الهيندوكوش أيضا"، إنها الجملة التي قالها وزير الدفاع الأسبق بيتر شتروك خلال وصفه للعمليات الأولى للجيش الألماني في أفغانستان. جولة مصورة عن المهام العسكرية للجيش الألماني خارج حدود بلاده. (01.12.2015)  

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