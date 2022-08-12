الجيش الألماني يعلق مهمته في مالي

الجيش الألماني يسحب 60 جنديا من قاعدة بمطار مالي

قال الجيش الألماني إنه سحب 60 جندياً من قاعدة لوجستية في مطار باماكو، ما يجعل مهمة الجيش الألماني في مالي أكثر صعوبة. وأكدت قيادة عمليات الجيش الألماني أنه تم نقل الجنود إلى معسكر الأمم المتحدة القريب "بيفروست".