 الجيش الألماني يعلق مهمته في مالي | DW الأخبار | DW | 12.08.2022

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الجيش الألماني يعلق مهمته في مالي

قرر الجيش الألماني مبدئياً في الوقت الحالي تعليق جميع عمليات الاستطلاع في مالي وحصر مهامه في تأمين جنوده. ويرجع السبب إلى الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي.

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