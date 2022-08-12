الجيش الألماني يعلق مهمته في مالي

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قرر الجيش الألماني مبدئياً في الوقت الحالي تعليق جميع عمليات الاستطلاع في مالي وحصر مهامه في تأمين جنوده. ويرجع السبب إلى الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم في مالي.
قال الجيش الألماني إنه سحب 60 جندياً من قاعدة لوجستية في مطار باماكو، ما يجعل مهمة الجيش الألماني في مالي أكثر صعوبة. وأكدت قيادة عمليات الجيش الألماني أنه تم نقل الجنود إلى معسكر الأمم المتحدة القريب "بيفروست".
قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن الحكومة في دولة مالي تعرقل مهمة الجيش الألماني في البلاد بشكل متكرر واصفة الموقف بأنه "سيء" وذلك على إثر قرار سلطات باماكو بسحب تصريح التحليق لطائرات النقل العسكرية من طراز "إيه 400 إم".
بدأت في مدينة زابروكن الألمانية محاكمة رجل يشتبه بأنه إسلاموي بتهمة التحضير لاعمال عنف خطيرة تهدد أمن الدولة. ما حيثيات المحاكمة والتهم؟
قرر مجلس الوزراء الألماني إعطاء تفويض جديد لمشاركة الجنود الألمان في المهمة الأممية للاستقرار بمالي مع رفع سقف الجنود المسموح بإرسالهم، فيما يٌنتظر إعادة تقييم مهمة "أوتم" التابعة للاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.
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