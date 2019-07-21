 الجيش الألماني يعتذر بعد نشر صورة على ″إنستغرام″ | عالم المنوعات | DW | 27.11.2019

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منوعات

الجيش الألماني يعتذر بعد نشر صورة على "إنستغرام"

قيام الجيش الألماني بنشر صورة للزي النازي تسببت في أزمة سعت وزارة الدفاع الألمانية للتعامل معها سريعاً والاعتذار "بكافة السبل"، مؤكدة على "عدم السماح بكافة أشكال التطرف".

الجيش الألماني يعتزر عن نشر صورة للزي النازي عبر حسابه على موقع انستغرام

قامت وزارة الدفاع الألمانية بالاعتزار عن نشر صورة الزي النازي، مؤكدة على أن ذلك "خطأ غير مقبول"، على حد وصفها

اعتذر الجيش الألماني الأربعاء (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) عن نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" لزي الجيش النازي، إذ ضم الزي الموجود في الصورة صليبين من الحديد منقوشاً بداخلهما صليبان معقوقان، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع الالمانية.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أول من تحدث عن الأمر، حيث نشرت صورة من حساب الجيش الألماني قبل قيامه بحذف الصورة والتعليق المصاحب لها عن "عناصر الطراز العسكري موجودة حتى اليوم في آخر صيحات الموضة".



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واعتذر الجيش الألماني ووزارة الدفاع عن الصورة، ليؤكد الجيش اليوم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن "ما حدث كان خطأ غير مقبول"، على حد وصفه. كما قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه الصورة حُذفت من حساب "إنستغرام" سريعاً مع الاعتذار "بكافة السبل" عن هذا الخطأ.

كما أوضحت المتحدثة أن هناك خللاً حدث في صياغة المنشور، والذي كان يدور في الأساس حول متحف التاريخ العسكري في مدينة دريسدن الألمانية، مضيفة أن النص الكتابي كان متعلقاً بصورة أخرى.

ووضح الجيش الألماني، عبر تويتر، أن صورة زي الجيش النازي نُشرت خطأ في منشور حول تأثير أشكال الزي الرسمي على الموضة على مدار قرون. كما أضاف أن "التطرف بجميع أشكاله غير مسموح به لدى الجيش الألماني".

د.ب. (د ب أ)

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