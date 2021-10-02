 الجيش الألماني يضطر لنقل مياه شرب من ألمانيا لجنوده في مالي | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 08.10.2021

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منوعات

الجيش الألماني يضطر لنقل مياه شرب من ألمانيا لجنوده في مالي

يضطر الجيش الألماني لتزويد ما يقرب من 950 فرداً من جنوده المشاركين في مهمة "مينوسما" التابعة للأمم المتحدة في مالي بمياه شرب من ألمانيا، فما السبب؟

جنود ألمان في مالي (أرشيف)

نحو ألف جندي ألماني يشاركون في مهمة "مينوسما" التابعة للأمم المتحدة في غرب إفريقيا

كشف الجيش الألماني أنه قام حالياً بنقل 44 ألف لتر من مياه الشرب المعبأة إلى جاو في مالي جواً، وحوالي 70 ألف لتر إلى نيامي في النيجر المجاورة لتزويد  جنوده المشاركين في مهمة "مينوسما"التابعة للأمم المتحدة بمياه الشرب النقية.

مختارات

ذكر الاتحاد الإفريقي أنه علق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري، الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، وهدد الاتحاد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.

وقال متحدث باسم قيادة العمليات الخارجية في الجيش الألماني اليوم الجمعة (الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2021) إن السبب في ذلك هو العثور على تركيز كبير من البرومات (ملح حمض البروميك) خلال فحص سلامة مياه الشرب المعبأة. وتعتبر هذه المادة مسببة للسرطان.

وبحسب بيانات الجيش، تجاوزت نتيجة أحد الاختبارات الحد المسموح به في قانون مياه الشرب الألماني بأكثر من ثلاث أضعاف. ووفقاً للجيش الألماني، لا تشكل نسب المادة التي تم رصدها في الماء خطراً شديداً على صحة الجنود.

ويُضاف الأوزون بانتظام إلى مياه الشرب لمنع تكون الجراثيم، إلا أن الإفراط في إضافة الأوزون قد يؤدي إلى تكوين البرومات في الماء. وتهدف مهمة "مينوسما" إلى تحقيق الاستقرار في مالي.

ع.ج.م/م.ع.ح (د ب أ)

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    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


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