الجيش الألماني يضطر لنقل مياه شرب من ألمانيا لجنوده في مالي

كشف الجيش الألماني أنه قام حالياً بنقل 44 ألف لتر من مياه الشرب المعبأة إلى جاو في مالي جواً، وحوالي 70 ألف لتر إلى نيامي في النيجر المجاورة لتزويد جنوده المشاركين في مهمة "مينوسما"التابعة للأمم المتحدة بمياه الشرب النقية.

وقال متحدث باسم قيادة العمليات الخارجية في الجيش الألماني اليوم الجمعة (الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2021) إن السبب في ذلك هو العثور على تركيز كبير من البرومات (ملح حمض البروميك) خلال فحص سلامة مياه الشرب المعبأة. وتعتبر هذه المادة مسببة للسرطان.

وبحسب بيانات الجيش، تجاوزت نتيجة أحد الاختبارات الحد المسموح به في قانون مياه الشرب الألماني بأكثر من ثلاث أضعاف. ووفقاً للجيش الألماني، لا تشكل نسب المادة التي تم رصدها في الماء خطراً شديداً على صحة الجنود.

ويُضاف الأوزون بانتظام إلى مياه الشرب لمنع تكون الجراثيم، إلا أن الإفراط في إضافة الأوزون قد يؤدي إلى تكوين البرومات في الماء. وتهدف مهمة "مينوسما" إلى تحقيق الاستقرار في مالي.

ع.ج.م/م.ع.ح (د ب أ)