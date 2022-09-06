الجيش الألماني يستأنف مهمة الاستطلاع في مالي

قال متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في مدينة بوتسدام في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء (السادس من سبتمبر/ أيلول 2022) إن "المساهمة العملياتية" لمهمة "مينوسما" التابعة للأمم المتحدة ستُستأنف اليوم الثلاثاء.

تجدر الإشارة إلى أن فرقا من المشاة الجبلية الألمانية نُقلت إلى مالي جوا للمشاركة في تأمين المطار في مدينة جاو، حيث تقع القاعدة المركزية لبعثة الأمم المتحدة "مينوسما". في الآونة الأخيرة كانت هناك توترات متزايدة بين السلطة في مالي وبعثة الأمم المتحدة التي يشارك فيها الجيش الألماني.

وسحبت الحكومة المالية مرارا حقوق الجيش الألماني في التحليق بطائرات عسكرية فوق مالي، ما دفع القوات الألمانية إلى استخدام طائرة مستأجرة مدنية. وفي 12 آب/أغسطس الماضي أعلنت ألمانيا تعليق مهمتها في مالي.

وشهدت مالي، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، ثلاث انقلابات عسكرية منذ عام 2012، وتعتبر غير مستقرة سياسيا للغاية. ومنذ الانقلاب الأخير في أيار/مايو 2021 تقود البلاد حكومة عسكرية مؤقتة. وتنتقد الدول الأوروبية التعاون العسكري لهذه الحكومة مع روسيا.

ع.ش/ح.ز (د ب أ)