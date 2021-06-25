 الجيش الألماني يحقق في ادعاء جماعة إرهابية حول هجوم مالي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.07.2021

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أخبار

الجيش الألماني يحقق في ادعاء جماعة إرهابية حول هجوم مالي

وزارة الدفاع الألمانية تقول إنها بصدد التحقيق في ادعاء جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابية، مسؤوليتها على هجوم تعرضت له القوات الألمانية في مالي الشهر الماضي.

طائرة حربية ألمانية نقلت جرحى الهجوم الانتحاري الذي استهدف دورية من القوات الألمانية تابعة للقبعات الزرق في مالي.

طائرة حربية ألمانية نقلت جرحى الهجوم الانتحاري الذي استهدف دورية من القوات الألمانية تابعة للقبعات الزرق في مالي.

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الثلاثاء (السادس من يوليو/ تموز 2021)، إن ادعاء جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابية بأنها كانت وراء التفجير الانتحاري الذي استهدف قافلة عسكرية للأمم المتحدة تديرها القوات الألمانية في مالي الشهر الماضي قيد التحقيق.

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وأسفر الهجوم الذي وقع في 25 حزيران/يونيو الماضي عن إصابة 12 جنديا ألمانيا وجندي بلجيكي واحد. وكان الجنود في قافلة تابعة للمهمة الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في وقت سابق أن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم عبر الإنترنت، في نص أورد صورة للشخص الذي زعم مسؤوليته عن الهجوم.

قال برونو كال، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية، عقب وقت قصير من الهجوم إن أحد أفرع القاعدة ربما يكون مسؤولا عن الهجوم.

وزعمت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أن مقاتليها يستهدفون ما وصفوه بقوات الاحتلال بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي تغييرات جوهرية في الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل. وتنشط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في شمال مالي منذ سنوات.

و.ب (د ب أ)

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