الجيش الألماني يحتاج لتحديث عاجل

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تقرير مفوضة الدفاع في البوندستاغ يؤكد أن الجيش الألماني يعاني من نقص كبير في التجهيزات والمغدات.
إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، تعهد المستشار أولاف شولتس بتحديث الجيش الألماني من خلال صندوق بقيمة مائة مليار يورو. ولكن بعد عام يتعرض هذا التعهد لانتقادات عديدة. فما مرجع هذه الانتقادات وماذا حدث في خطوات تحديث الجيش؟
نفى الجيش الأوكراني انسحابه من جبهة باخموت وشدد عزمه على تعزيز قواته هناك. وبعدما قوبلت "مبادرتها" ببرود، جددت الصين دعوتها لإطلاق عملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا،
تريد المفوضية الأوروبية جعل رخص القيادة متاحة رقميا، وذلك ضمن تحديث مقترح لقواعد سلامة الطرق الحالية، التي تشمل قواعد اختبار جديدة من أجل الراغبين في الحصول على الرخصة.
اعتبر قائد الجيش الألماني أن الصندوق الخاص الذي أُحدث بعد الحرب على أوكرانيا، لن يكون كافياً لتجهيز الجيش الألماني بالكامل. ويتعلق الأمر بصندوق بقيمة مائة مليار يورو سعيا لاستدراك سنوات من التقشف في الإنفاق العسكري.
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