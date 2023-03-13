الجيش الألماني يحتاج لتحديث عاجل

ألمانيا ـ شكوك في قدرة "صندوق خاص" على تجهيز الجيش بالكامل

اعتبر قائد الجيش الألماني أن الصندوق الخاص الذي أُحدث بعد الحرب على أوكرانيا، لن يكون كافياً لتجهيز الجيش الألماني بالكامل. ويتعلق الأمر بصندوق بقيمة مائة مليار يورو سعيا لاستدراك سنوات من التقشف في الإنفاق العسكري.