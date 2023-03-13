 الجيش الألماني يحتاج لتحديث عاجل | DW الأخبار | DW | 14.03.2023

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DW الأخبار

الجيش الألماني يحتاج لتحديث عاجل

تقرير مفوضة الدفاع في البوندستاغ يؤكد أن الجيش الألماني يعاني من نقص كبير في التجهيزات والمغدات.

المزيد من المركز الإعلامي

11.03.2023**China's President Xi Jinping speaks with other leaders during the fourth plenary session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing on March 11, 2023. (Photo by GREG BAKER / POOL / AFP) (Photo by GREG BAKER/POOL/AFP via Getty Images)

البرلمان الصيني يختتم أعماله بجملة تغييرات هيكلية 13.03.2023

13.03.2023 *** An outdoor screen shows a live news coverage of China’s President Xi Jinping delivering a speech during the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People, along a street in Beijing on March 13, 2023. (Photo by JADE GAO / AFP)

البرلمان الصيني يختتم أعماله بجملة تغييرات هيكلية 13.03.2023

قدّمت الوزيرة المنتمية للحزب الأشتراكي الديمقراطي صباح اليوم استقالتها، التي قبلها المستشار أولاف شولتس.

وزيرة الدفاع الألمانية تقدم استقالتها 16.01.2023

ليوبارد اثنان .... دبابة تعد سفينة القيادة الجيش الألماني.... قتالية مدججة بالسلاح وتتمتع بقوة نيران فائقة

ليوبارد اثنان .... دبابة تعد سفينة القيادة الجيش الألماني.... قتالية مدججة بالسلاح وتتمتع بقوة نيران فائقة 25.01.2023

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تزايد المواجهات المسلحة في الضفة الغربية مع الجيش الإسرائيلي. هل ظهر جيل جديد من المسلحين في الضفة الغربية؟

هل ظهر "جيل جديد" من المسلحين الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ 14.03.2023

طبق الكشري طالما كان ملاذا غذائيا لكثير من المصريين خلال الأزمات الاقتصادية. فلماذا قفز سعره الآن بنسبة 58.9%؟

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