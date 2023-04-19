الجيش الألماني يجهز لإجلاء مواطنين من السودان ووزير الدفاع يلغي زيارة لواشنطن

تجهز الحكومة الألمانية عدة خيارات لإجلاء مواطنيها من السودان، بحسب وزيرة الخارجية أنالينا بربوك. وقالت بيربوك في برلين اليوم الجمعة (21 أبريل/ نيسان 2023) بعد اجتماع لفريق الأزمة في وزارة الخارجية الألمانية: "الوضع مأساوي للغاية ومربك للغاية". "نحن نعد خيارات مختلفة".

ويتزايد يومياً عدد الألمان الذين أبلغوا عن الرغبة في إجلائهم من السودان وهو حاليًا في "نطاق أقل من ثلاثة أرقام".

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة تبدأ استعدادات للقيام بمحاولة جديدة لإجلاء مواطنين ألمان من السودان.

وأضاف "تضع القوات المسلحة الألمانية خيارات من أجل ترحيل مواطنين ألمان وأشخاص آخرين من السودان وذلك من أجل حمايتهم . وفي هذا السياق، حماية مواطنينا في السودان هي الأولوية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. ولم يقدم المزيد من التفاصيل بشأن عدد الأشخاص أو حجم الإمدادات الضرورية لمهمة الإجلاء المحتملة.

ولم تقدم وزارة الخارجية ولا وزارة الدفاع تفاصيل عن الاستعدادات الألمانية، وأشارتا إلى مسائل تتعلق بسلامة المواطنين المتواجدين في السودان.

وفي تصريح لشبكة DW (دويتشه فيله) قالت المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي المعروفة اختصاراً باسم "GIZ" إنه لا أحد من موظفيها في السودان يريد مغادرة البلد وأن الجميع يريدون مواصلة العمل على المساعدات التنموية من أجل صالح السودانيات والسودانيين وأضافت: "نريد مواصلة دعم السودانيين في هذا الوضع الصعب"

وضع أمني خطير

وحاول الجيش الألماني الاتحادي (بوندسفير) أمس الأول الأربعاء، القيام بمهمة دبلوماسية لإجلاء المواطنين الألمان بالطائرة، لكن الوضع الأمني اعتبر خطيراً للغاية مما حال دون تنفيذ المهمة بحسب ما ذكرت مجلة "دير شبيغل". وأفادت تقارير أن عدداً بالمئات من المواطنين الألمان ينتظرون الفرار من الوضع الإنساني السيء في السودان.

يأتي هذا فيما ألغى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس زيارته الرسمية الأولى للولايات المتحدة، والتي كانت مقررة يوم الأحد المقبل. وبررت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الغاء الزيارة بأسباب تتعلق بالمواعيد.

بيربوك تطالب بوقف إطلاق النار

ومن جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في برلين اليوم إن الأولوية القصوى لألمانيا في الوقت الحالي في السودان هي أن يتفق الجانبان على وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر حتى يمكن إجلاء الناس.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم في برلين، قالت بيربوك، في إشارة إلى الصراع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو: "اسمحا للسكان بتلقي المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها"، وطالبتهما بحل النزاع عبر المفاوضات بدلا من "تحويل السودان إلى ركام ورماد".

وأضافت بيربوك أن الوقف الفوري لإطلاق النار أمر محوري لإجلاء الأفراد من السودان، مؤكدة أن الحكومة الألمانية تعمل ليلا ونهارا لجلب المتضررين إلى بر الأمان، موضحة أن من الأولويات القصوى لذلك التوصل لوقف إطلاق النار خلال عيد الفطر.

بدوره، قال ألباريس إن الاستعدادات جارية بالفعل في إسبانيا لإجلاء مواطنين أوروبيين من السودان، معربا في المقابل عن عدم خشيته من أن يمتد الصراع في السودان إلى مناطق أخرى في منطقة الساحل. وأضاف ألباريس إن القوات الجوية الإسبانية قدمت طائرات لإجلاء 60 إسبانيًا و 20 شخصًا من دول أخرى.

ع.ح./ص.ش. (د ب أ، رويترز)