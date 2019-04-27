الجيش الألماني يبدأ دورات لجنود سعوديين ليصبحوا ضباطا

رغم التوترات مع السعودية بسب حرب اليمن، يدرب الجيش الألماني بداية من منتصف هذا العام سبعة جنود سعوديين ليصبحوا ضباطا لاحقا. وذكرت مصادر في وزارة الدفاع الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن خمسة منهم سيبدأون تدريبهم لدى القوات البرية الألمانية في تموز/يوليو المقبل، بينما سيتدرب الاثنان الآخران لدى القوات الجوية الألمانية.

وبحسب البيانات، سيتلقى سبعة جنود سعوديين آخرين دورات لتعلم اللغة الألمانية في ألمانيا اعتبارا من تموز/يوليو المقبل، ليبدأوا بعد ذلك الانخراط في التدريب لدورات الضباط عام 2020.

وتقود السعودية منذ عام 2015 تحالفا يضم دولا عربية لمقاتلة الميليشات الحوثية في اليمن. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، أدت هذه الحرب إلى أسوأ كارثة إنسانية حاليا على مستوى العالم.

ويعود برنامج تدريب الجنود السعوديين إلى زيارة قامت بها وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين للعاصمة السعودية الرياض في كانون أول/ديسمبر عام 2016، حيث اتفقت الوزيرة مع ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، الذي كان يشغل في ذلك الحين منصب ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، على تدريب بعض الجنود السعوديين في ألمانيا. وتم توقيع اتفاقية بذلك في نيسان/أبريل عام 2017.

ولم تشكك الحكومة الألمانية الجديدة التي تولت مهام منصبها في آذار/مارس عام 2018 في هذه الاتفاقية، بالرغم من أن الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا في ميثاق الائتلاف على تشديد السياسة المتبعة مع السعودية. وينص ميثاق الائتلاف على حظر جزئي لتوريد أسلحة ألمانية للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)