الجيش الألماني يبدأ دورات لجنود سعوديين ليصبحوا ضباطا

رغم التوترات مع السعودية بسب حرب اليمن، يدرب الجيش الألماني بداية من منتصف هذا العام سبعة جنود سعوديين ليصبحوا ضباطا لاحقا. وذكرت مصادر في وزارة الدفاع الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن خمسة منهم سيبدأون تدريبهم لدى القوات البرية الألمانية في تموز/يوليو المقبل، بينما سيتدرب الاثنان الآخران لدى القوات الجوية الألمانية.
وبحسب البيانات، سيتلقى سبعة جنود سعوديين آخرين دورات لتعلم اللغة الألمانية في ألمانيا اعتبارا من تموز/يوليو المقبل، ليبدأوا بعد ذلك الانخراط في التدريب لدورات الضباط عام 2020.
وتقود السعودية منذ عام 2015 تحالفا يضم دولا عربية لمقاتلة الميليشات الحوثية في اليمن. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، أدت هذه الحرب إلى أسوأ كارثة إنسانية حاليا على مستوى العالم.
ويعود برنامج تدريب الجنود السعوديين إلى زيارة قامت بها وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين للعاصمة السعودية الرياض في كانون أول/ديسمبر عام 2016، حيث اتفقت الوزيرة مع ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، الذي كان يشغل في ذلك الحين منصب ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، على تدريب بعض الجنود السعوديين في ألمانيا. وتم توقيع اتفاقية بذلك في نيسان/أبريل عام 2017.
ولم تشكك الحكومة الألمانية الجديدة التي تولت مهام منصبها في آذار/مارس عام 2018 في هذه الاتفاقية، بالرغم من أن الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اتفقا في ميثاق الائتلاف على تشديد السياسة المتبعة مع السعودية. وينص ميثاق الائتلاف على حظر جزئي لتوريد أسلحة ألمانية للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.
ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إيران في الصدارة
القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام
يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية في الصدارة عربيا
الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات
نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
الإعدامات في العراق
العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"
سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إعدامات "علنية" في الصومال
عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء
لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه