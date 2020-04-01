 الجيش الألماني مجهّز لمواجهة كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 02.04.2020

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صحة

الجيش الألماني مجهّز لمواجهة كورونا

في زمن كورونا، يجب على الجيش الاتحادي الألماني الاتحادي التمتع بالمرونة أيضا. تقوم قواته بتغيير عاداتها لحماية جنودها، ولكن في نفس الوقت عليها مساعدة ورعاية المدنيين بشكل متزايد حتى خارج ألمانيا.

ليست الجيوش فقط من أجل العمليات العسكرية، فهي أيضا تساعد في مواجهة الأزمات عند الضرورة

في ظل أزمة كورونا يساعد قسم الخدمات الطبية في الجيش الألماني على مواجهة الأزمة

وضع حد للاختلاط، وجعل مسافة بينك وبين الآخرين والعمل من المنزل، لم تعد هذه مصطلحات غريبة حتى لدى القوات المسلحة الألمانية، فقد أصبحت الآن أمرا بديهياً.

من يمكنه أيضا القيام بعمله على جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) سيعمل من المنزل حتى إشعار آخر. ولم يعد الصباح في الثكنات العسكرية يبدأ بالوقوف كتفًا إلى كتف، ولكن على مسافة مترين. وأفراد طواقم الدبابات، التي تجلس عادة ملتصقة ببعضها البعض تقريبا، يتم تقليص أعدادها في حال تحرك الدبابات، وكلمة "تخفيف" هي المستعملة الآن بهذا الشأن في الجيش الاتحادي.

مختارات

الإصابات بفيروس كورونا في زيادة متواصلة في ألمانيا حيث سًجلتِ أكثر من 4000 إصابة جديدة في يوم واحد، فيما يعمل الجيش الألماني لمساعدة إيطاليا بنقل المصابين للعلاج في ألمانيا. (29.03.2020)

ضرب فيروس كورونا فرنسا بقوة في الأيام الماضية بعدد يزيد عن 25 ألف مصاب، 1300 متوفى. وفي ظل الضغط الشديد على النظام الصحي هناك، علمت مجلة "شبيغل" الألمانية أن باريس ستطلب رسميا من الجيش الألماني التدخل للمساعدة. (26.03.2020)

يسابق العالم الزمن لاحتواء وباء كورونا. لكن التمعن في تجربتي الصين وتايوان يتيح استخلاص العبر والدروس. السؤال، من أيّ التجارب نتعلم الدرس؟ من تجربة بلد ديمقراطي أم آخر سلطوي؟ (26.03.2020)

كل شيء يسير بدقة وفقًا للمبادئ التوجيهية لمعهد روبرت كوخ، الذي يشارك الجيش الاتحادي الألماني أيضًا في مؤتمراته اليومية عبر الهاتف. والنتائج: تم مؤقتا تخفيض عدد القوة العاملة في أفغانستان، وجرى إلغاء مناورة كبيرة، وكذلك جميع الدورات التدريبية التي لا تجري من أجل مهام في الخارج. ومع تخفيف كل شيء يتم بالطبع الحرص على ضمان الوفاء بالالتزامات تجاه التحالف الأطلسي وضمان بقاء استعداد القوات للعمليات في هذا الإطار.

تجهيز الخدمات الطبية على قدم وساق

وفقا لوزارة الدفاع، حتى 26 مارس/ آذار، أصيب 160 من الجنود الألمان بفيروس كورونا المستجد. اثنان منهم فقط في المستشفى، في حين أن الغالبية تعاني من أعراض خفيفة وتتعافى في المنزل. وهناك نحو 700 حالة مشتبه بها في الحجر الصحي. ويعمل حوالي 20 ألف جندي في الخدمات الطبية بالجيش الألماني. وتواجه هؤلاء الآن بشكل خاص تحديات، لأنهم يقومون بتجهيز المستشفيات الخمسة الخاصة بالجيش من أجل "الحفاظ على الاستدامة"، أي الاستعداد لأسوأ حالة، كما يقولون هنا.

ليس الجيش الألماني من الجيوش المجهزة بالمعدات بشكل جيد، غير أن أزمة كورونا قد تكون فرص لتجاوز هذه المشكلة

وزيرة الدفاع الألمانية كرامب-كارنباورمع جنود الفوج 26 مظلات خلال التدريب على عمليات إسعاف المصابين

ويوجد في تلك المستشفيات 105 أسرة للعناية المركزة مع أجهزة تنفس صناعي، وهو ما يكفي في الظروف العادية. ولكن ليس عندما تسوء الأمور حقًا. ولذلك ، يجب الآن زيادة العدد بشكل كبير. لأن الأمر لا يتعلق فقط بعلاج الجنود. وإنما يتم أيضا منذ عام 1970 علاج المدنيين في المستشفيات العسكرية.

"نساعد أينما نستطيع"

المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الألمانية متفائل بأن الجيش الاتحادي يمكنه مساعدة السكان المدنيين إذا تفاقمت أزمة كورونا، وصرح لـ DW: "لقد أعددنا أنفسنا جيدًا، ونحن نساعد حيث يمكننا!" المساعدة.

إضافة إلى ذلك فإن مكتب مشتريات القوات المسلحة، الذي يشتري عادة الأسلحة والمعدات للقوات، يقوم الآن بشراء معدات طبية بقيمة 241 مليون يورو من السوق العالمية. وستقوم وزارة الصحة الاتحادية بعد ذلك بتوزيع البضائع المطلوبة الآن في المستشفيات والعيادات الطبية في جميع أنحاء ألمانيا.

كما أن الجيش الألماني قد بدأ بالفعل، كجزء من المساعدة الإدارية واللوجستية، في تزويد المتضررين من أزمة كورونا بالطعام وبأسرة ميدانية ومرافق طبية متنقلة. وقبل بضعة أسابيع، تمت إعادة 125 مدنياً ألمانياً إلى وطنهم من مقاطعة ووهان الصينية بواسطة طائرات سلاح الجو.

الطلب الكبير يجعل توفير مسلتزمات الوقاية من فيروس كورونا مهمة صعبة حتى على بلد صناعي مثل ألمانيا

الجيش الألماني يقوم بشراء كمامات ومعدات أخرى من أجل توزيها على المستشفيات والعيادات

جنود الاحتياط يريدون المساعدة في الأزمة

كانت هناك مفاجأة سارة للجيش الاتحادي، إذ استجاب 6000 جندي احتياطي طوعا لنداء للمساعدة في الأزمة. وقد التحق بالخدمة فعلا 240 من المساعدين الطبيين والأطباء والصيادلة والممرضات، ولا تزال الإجراءات الأخرى مستمرة. وقد تفاجأ باتريك زينسبيرغ، رئيس جمعية الاحتياط وعضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البرلمان  الألماني/ البوندستاغ بالأمر وطالب بإدخال الخدمة الإلزامية عموما في الجيش.

وقال زينسبيرغ لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" اليومية: "إننا نكتشف الآن في الأزمة مدى قيمة التضامن والمهن ذات الصلة والتي يجري ذكرها كثيرا. وهذه القيم بالتحديد وهذه المجموعات المهنية بالضبط هي التي ستستفيد من خدمة المجتمع". لكن الطريق طويل لتحقيق ذلك، وفي الوقت الحالي، يتعلق الأمر فقط بقيام الجيش بعمل ما هو ممكن للمساعدة في الأزمة.

وقد يتجاوز هذا الدعم ألمانيا أيضًا: فوفقًا لمجلة "دير شبيغل"، طلبت الحكومة الفرنسية من القوات المسلحة الألمانية توفير طائرات هليكوبتر لنقل مرضى كورونا من المناطق المتأثرة بشكل خاص إلى أجزاء أخرى من البلاد. بالإضافة إلى ذلك يفترض أن يساعد الجيش الألماني في رعاية المرضى في فرنسا.

أودو باور/ ص.ش

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

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    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

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  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

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  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

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  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

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    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

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  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

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  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

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    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


مختارات

مهام الجيش الألماني في الخارج

"الدفاع عن أمن ألمانيا يتم في الهيندوكوش أيضا"، إنها الجملة التي قالها وزير الدفاع الأسبق بيتر شتروك خلال وصفه للعمليات الأولى للجيش الألماني في أفغانستان. جولة مصورة عن المهام العسكرية للجيش الألماني خارج حدود بلاده. (01.12.2015)  

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