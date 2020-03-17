الجيش الأردني يكشف تفاصيل حول الانفجار الضخم في منشأة عسكرية

أعلنت السلطات الأردنية أنّ انفجاراً وقع فجر الجمعة (11 سبتمبر/ أيلول 2020( في مستودع للذخيرة في منطقة غير مأهولة شرقي مدينة الزرقاء، الواقعة 25 كيلومترا شرق العاصمة عمان، دون أن يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية في بيان أن "انفجارا وقع فجر اليوم الجمعة في أحدى مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان".

وأكد المصدر أنه "لم ينجم عن الانفجار أي اصابات في الارواح واقتصرت على أضرار مادية". وأوضح أن التحقيقات الأولية "تشير الى أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار".

ويشهد الأردن منذ نحو أسبوع موجة حر أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 48 مائوية.

ومن جهة أخرى، نقل التلفزيون الأردني الرسمي عن مدير سلاح الهندسة الملكي العميد عماد الخمايسة صباح الجمعة قوله إنه "تم مسح المنطقة بالكامل للتأكد من عدم وجود بقايا للخطورة، والأمور تحت السيطرة".

وفي وقت سابق، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في بيان إن "التحقيقات الأوليّة تشير إلى أنّ الانفجار نتج عن تماسّ كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات"، مضيفاً أنه لم تسجل لحد اللحظة أيّ إصابات.

وتحتضن المنطقة الصحراوية التي شهدت الانفجار عددًا من القواعد العسكرية الرئيسية المجهزة بآليات أمريكية، ومن بينها مدرج طائرات بُني في 2018. وموقع الأردن الجغرافي يجعل منه مركزاً مثالياً للإمدادات اللوجيستية للولايات المتحدة، بما في ذلك الحامية العسكرية الأمريكية في التنف بجنوب شرق سوريا.

وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو أظهرت كرة لهب ضخمة ترتفع في سماء مظلمة تلتها أصوات انفجارات عدّة. وأضاءت ألسنة اللهب الضخمة ليل الصحراء وأمكن رؤيتها من مسافة بعيدة بلغت حدّ العاصمة عمان.

وفرضت السلطات طوقاً أمنياً حول المنطقة القريبة من موقع الانفجار، وأغلقت جميع الطرق المؤدّية إليها، وأعلنت لاحقا أنّ فرق الدفاع المدني والجيش سيطرت على الموقف وأخمدت الحريق الذي خلّفه الانفجار.

إ.ع/م.س (أ ف ب، رويترز)