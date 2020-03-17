 الجيش الأردني يكشف تفاصيل حول الانفجار الضخم في منشأة عسكرية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.09.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

الجيش الأردني يكشف تفاصيل حول الانفجار الضخم في منشأة عسكرية

اهتزت منطقة شرقي مدينة الزرقاء الأردنية على وقع انفجار هائل أمكن مشاهدته من العاصمة الأردنية عمان. وأوضح الجيش الأردني تفاصيل عن الانفجار الذي لم يسفر عن ضحايا جرحى أو قتلى.

Jordanien Explosion auf Armeebasis außerhalb Zarqa (Reuters/M. Hamed)

مراقبة مشددة بعد الانفجار في الزرقاء

أعلنت السلطات الأردنية أنّ انفجاراً وقع فجر الجمعة (11 سبتمبر/ أيلول 2020( في مستودع للذخيرة في منطقة غير مأهولة شرقي مدينة الزرقاء، الواقعة 25 كيلومترا شرق العاصمة عمان، دون أن يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

مختارات

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية توقيف رسام الكاريكاتير الأردني عماد حجاج أسبوعين على ذمة التحقيق، بعد نشره رسماً اعتُبر مسيئاً للإمارات لأنه يسخر من معارضة إسرائيل بيع أمريكا طائرات اف-35 للإمارات.

تضاءلت بشدة الآمال في العثور على أحياء تحت أنقاض مبنى مدمر في بيروت بعد أن حبست البلاد أنفاسها ثلاثة أيام انتظاراً لوقوع معجزة، إذ أكد فريق الإنقاذ التشيلي أنه لا يوجد مؤشر على الحياة تحت الأنقاض.

انسحبت القوات الأمريكية من أكبر قواعدها العسكرية في شمال سوريا، تنفيذا لقرار واشنطن بسحب جنودها من تلك المنطقة. فيما سيبحث الرئيس التركي مع نظيره الروسي التطورات الأخيرة وانتشار الجيش السوري في شمالي البلاد.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية في بيان أن "انفجارا وقع فجر اليوم الجمعة في أحدى مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان".

 وأكد المصدر أنه "لم ينجم عن الانفجار أي اصابات في الارواح واقتصرت على أضرار مادية". وأوضح أن التحقيقات الأولية "تشير الى أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار".
ويشهد الأردن منذ نحو أسبوع موجة حر أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 48 مائوية.

ومن جهة أخرى، نقل التلفزيون الأردني الرسمي عن مدير سلاح الهندسة الملكي العميد عماد الخمايسة صباح الجمعة قوله إنه "تم مسح المنطقة بالكامل للتأكد من عدم وجود بقايا للخطورة، والأمور تحت السيطرة".

وفي وقت سابق، قالوزيرالدولةلشؤونالإعلامأمجدالعضايلةفيبيان إن "التحقيقاتالأوليّةتشيرإلىأنّالانفجارنتجعنتماسّكهربائيفيالمستودعاتالتيتقعفيمنطقةمعزولةوغيرمأهولةبالسكانوتخضعللمراقبةالمباشرةبواسطةالكاميرات"، مضيفاً أنه لم تسجل لحد اللحظة أيّ إصابات.

وتحتضن المنطقةالصحراويةالتيشهدتالانفجارعددًامنالقواعد العسكريةالرئيسيةالمجهزةبآلياتأمريكية،ومنبينهامدرجطائرات بُنيفي2018.وموقعالأردنالجغرافييجعلمنهمركزاًمثالياً للإمداداتاللوجيستيةللولاياتالمتحدة،بما في ذلك الحامية العسكرية الأمريكية في التنف بجنوب شرق سوريا.

 

وسرعانماانتشرتعلىمواقعالتواصلالاجتماعيتسجيلاتفيديوأظهرتكرةلهبضخمةترتفعفيسماءمظلمةتلتهاأصواتانفجاراتعدّة. وأضاءتألسنةاللهبالضخمةليلالصحراءوأمكنرؤيتهامنمسافة بعيدةبلغتحدّالعاصمةعمان.

وفرضتالسلطاتطوقاًأمنياًحولالمنطقةالقريبةمنموقعالانفجار، وأغلقتجميعالطرقالمؤدّيةإليها، وأعلنت لاحقا أنّفرقالدفاعالمدنيوالجيشسيطرتعلىالموقفوأخمدتالحريقالذيخلّفهالانفجار.

إ.ع/م.س (أ ف ب، رويترز)

  • Bildergalerie: Beduin´s life (Lukas Flinzberger )

    صحراء الأردن ... فضاء واسع لأبي محمد

    أبو محمد هو شيخ عشيرة في الأردن وموسوعة شاملة في أنواع الأعشاب والنباتات وله دراية بفوائدها العظيمة للإنسان والحيوان والطبيعة.

  • Bildergalerie: Beduin´s life (Lukas Flinzberger )

    صحراء الأردن ... فضاء واسع لأبي محمد

    يُعرف البدو بكرمهم وسخائهم وعندما يزور أحد الأقارب عائلته يحضى بعناية كبيرة. أبناء عم شيخ القبيلة، أبو محمد، يرغبون في الاحتفال بزيارته لهم، هذه الزيارة هي أيضا فرصة لتبادل أطراف الحديث ومناقشة مواضيع تخصهم.

  • Bildergalerie: Beduin´s life (Lukas Flinzberger )

    صحراء الأردن ... فضاء واسع لأبي محمد

    رغم تطور الحياة وتوفر وسائل النقل والعمل إلا أن الخيول لا تزال تحافظ في القبيلة على مكانتها الخاصة، مكانة لا تضاهيها أي مكانة أخرى لأي حيوان.

  • Bildergalerie: Beduin´s life (Lukas Flinzberger )

    صحراء الأردن ... فضاء واسع لأبي محمد

    أما بالنسبة لصغار الخيل، المِهار، فلها منزلة رفيعة كذلك عند البدو وتتمتع بحرية كبيرة ولها فضاء طبيعي شاسع نقي للعب والمرح.

  • Bildergalerie: Beduin´s life (Lukas Flinzberger )

    صحراء الأردن ... فضاء واسع لأبي محمد

    الأغنام والماعز مهمة هي الأخرى بالنسبة للقبيلة لا سيما وأن البدو يعيشون على تربية المواشي، وقطيع أبو محمد يتكون من 700 رأس من الأغنام والماعز. وبما أن الأراضي الخصبة قليلة في الصحراء يضطر البدو إلى قطع مسافات كبيرة بحثا عن مناطق لرعي ماشيتهم.

  • Bildergalerie: Beduin´s life (Lukas Flinzberger )

    صحراء الأردن ... فضاء واسع لأبي محمد

    وفي فصل الصيف يذهب الرعاة بمواشيهم إلى "عين غزال" للرعي هربا من حر المناطق الأخرى.

  • Bildergalerie: Beduin´s life (Lukas Flinzberger )

    صحراء الأردن ... فضاء واسع لأبي محمد

    الجمل، رمز الصحراء، لا يمكن لأبي محمد الاسغناء عنه. حيوان فريد من نوعه ويبقى وسيلة النقل المفضلة لكثير من البدو لتحمله عبء الظروف الجوية القاسية والسير لمسافات طويلة عبر الصحراء القاحلة دون ان يعطش. مابيل غوندباخ / عبد الكريم اعمارا


  

مواضيع ذات صلة

Jordanien Sicherheitskräfte ARCHIV

تونس تعلن حظر التجول والأردن ينشر الجيش لمواجهة كورونا 17.03.2020

أعلنت الحكومة الأردنية تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين. وفيما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد حظر التجوال بدءا من يوم غد الأربعاء، تزايدت الدعوات في الجزائر لتعليق مسيرات الحراك.

Auswirkungen des Coronavirus in Ägypten

الوجه الآخر لكورونا.. حين تصبح إجراءات حكومات عربية محل إشادة! 18.03.2020

صحيح أن فيروس كورونا يثير خوف الجميع وهلعهم، لكنه بات سبباً للإشادة بقرارات بعض الحكومات العربية وإجراءاتها في مواجهة الأزمة الحالية. كما دفع الشعور بالخطر إلى ظهور مبادرات مجتمعية مختلفة للنجاة من الفيروس الفتاك.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  