الجيش الأحمر - الحرب الوطنية العظمى

بعد الثورة البلشفية بقليل، شنت روسيا السوفيتية حربًا شاملة ضد شعبها وسرعان ما اضطر الجيش الأحمر الذي أسسه تروتسكي إلى التخلي عن مُثله السامية المتمثلة في المساواة والديمقراطية. فعندما صدرت أوامر بتقنين الطعام خلال الحرب الأهلية مطلع العشرينيات من القرن الماضي، ثار سكان الريف على الدولة الشيوعية الوليدة واستخدم الضابط القيصري السابق ميخائيل توخاتشيفسكي الغازات السامة ضد القرويين من أجل إخماد انتفاضة الفلاحين في تامبوف في عام 1920.

خرج الجيش الأحمر واثقا من نفسه من الحرب الأهلية ومع ذلك خشي ستالين الذي وصل إلى السلطة بعد وفاة لينين في عام 1924 من تزايد نفوذ الجيش وشعبية القائد المارشال ميخائيل نيكولايفيتش توخاتشيفسكي فأمر بإعدامه مع آلاف الضباط من خلال حملة لتطهير الجيش الأحمر في عامي 1937 و1938.







غزا الجيش النازي الألماني روسيا في 22 يونيو 1941 وفاجأ ستالين وجيشه أكثر من ثلاثة ملايين جندي لكن الجيش الأحمر استطاع صد الهجوم وإجبار الألمان على التراجع رغم أنهم كانوا على أبواب موسكو.







ففي ستالينغراد تمكن الاتحاد السوفيتي من شن هجوم مضاد ضد الألمان واكتشف الجيش الأحمر في مسيرة الانتصارات باتجاه برلين معسكرات الاعتقال والإبادة، وأثناء الحرب حدثت عشرات الآلاف من حالات النهب والاغتصاب. استولى رجال ستالين على برلين العاصمة الألمانية فاستسلمت ألمانيا النازية في 8 مايو 1945.



مواعيد البث

الجزء الأول

DW عربية

الأربعاء 20 أبريل/نيسان 2022 – 18:15 UTC

الأربعاء 20 أبريل/نيسان 2022 – 22:15 UTC

الخميس 21 أبريل/نيسان 2022 – 01:15 UTC

الخميس 21 أبريل/نيسان 2022 – 03:00 UTC

الخميس 21 أبريل/نيسان 2022 – 05:15 UTC

الخميس 21 أبريل/نيسان 2022 – 09:15 UTC

السبت 23 أبريل/نيسان 2022 – 06:15 UTC

السبت 23 أبريل/نيسان 2022 – 10:15 UTC

السبت 23 أبريل/نيسان 2022 – 15:15 UTC

السبت 23 أبريل/نيسان 2022 – 23:15 UTC

الأحد 24 أبريل/نيسان 2022 – 13:15 UTC

الأحد 24 أبريل/نيسان 2022 – 19:15 UTC

الإثنين 25 أبريل/نيسان 2022 – 16:15 UTC



الجزء الثاني

DW عربية

الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022 – 18:15 UTC

الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022 – 22:15 UTC

الخميس 28 أبريل/نيسان 2022 – 01:15 UTC

الخميس 28 أبريل/نيسان 2022 – 03:00 UTC

الخميس 28 أبريل/نيسان 2022 – 05:15 UTC

الخميس 28 أبريل/نيسان 2022 – 09:15 UTC

السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 06:15 UTC

السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 10:15 UTC

السبت 30 أبريل/نيسان 2022 – 15:15 UTC

السبت 30أبريل/نيسان 2022 – 23:15 UTC

الأحد 01 مايو/أيار 2022 – 13:15 UTC

الأحد 01مايو/أيار 2022 – 19:15 UTC

الإثنين 01 مايو/أيار 2022 – 16:15 UTC

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