الجولة 14 بالبوندسليغا– مباريات قمة ستحدد ترتيب فرق المقدمة

ستكون جماهير الدوري الألماني على موعد مع جولة مثيرة بالبطولة. ففي الجولة 14 سيواجه دورتموند ضيفه لايبزيغ، وسيكون هناك صدام شرس بين ليفركوزن ومضيفه شتوتغارت، فيما سيحاول بايرن اعتلاء الصدارة بالفوز على فرانكفورت.

يحل فريق لايبزيغ ضيفا ثقيلا على فريق بوروسيا دورتموند بعد غد السبت في مباراة مثيرة بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ودائما ما تشهد المباريات التي تجمع بين الفريقين إثارة كبيرة نظرا لتقاربهما في المستوى، كما أن كل فريق سيسعى للفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على لقب الدوري.

ويتواجد بوروسيا دورتموند في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف لايبزيغ صاحب المركز الرابع. ويصعب تحديد المرشح الأبرز للفوز بالمباراة بالنظر إلى نتائج المباريات المباشرة بينهما في الفترة الأخيرة.

لايبزيغ صبح رقما صعبا على دورتموند

في آخر 16 مباراة جمعت بين الفريقين، فاز دورتموندبثماني لقاءات، في حين حقق لايبزيغ الفوز في ست مباريات وتعادلا في مباراتين فقط، ولكن لايبزيغ نجح في تحقيق الفوز في آخر خمس مواجهات التقى فيها ببوروسيا دورتموند على مدار الموسمين الماضيين. ويسعى بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز في هذه المباراة لاستعادة توازنه، خاصة وأن الفريق ودع بطولة كأس ألمانيا من دور الـ16 أمس الأربعاء بعد الخسارة أمام شتوتغارت بهدفين نظيفين.

ولم يحقق دورتموند سوى انتصار وحيد في آخر خمس مواجهات بالدوري الألماني، حيث تعادل في مباراتين وخسر في مثلهما، وكان انتصاره الوحيد على بوروسيا مونشنغلادباخ 4 / 2. ويتطلع إدين ترزيتش، المدير الفني لدورتموند، لتحقيق الفوز بهذه المباراة لكي تكون نقطة انطلاقة للفريق لتحقيق انتصارات متتالية واستعادة توازنه فيما تبقى له من مباريات في هذا الموسم.

في المقابل، حقق فريق لايبزيغ ثمانية انتصارات في الـ13 مباراة التي خاضها الفريق بالدوري هذا الموسم، حيث أصبحت هذه هي أفضل بداية للفريق في البوندسليغا منذ موسم 2016 / 2017.

ويخشى ماركو روزه، المدير الفني للايبزيغ، من رقم سلبي يطارد فريقه مؤخرا، حيث خسر الفريق في مباراتين متتاليتين خارج أرضه، للمرة الأولى منذ آذار/مارس الماضي. لذلك، رفع روزه شعار التحدي وطالب لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده أمام دورتموند حتى لا تمتد سلسلة الهزائم المتتالية خارج الأرض إلى ثلاث مباريات.

وفي ذات اليوم، يحل بايرن ميونيخ ضيفا على آينتراخت فرانكفورت. ويتطلع بايرن لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل انتزاع صدارة الدوري بشكل مؤقت، بفارق الأهداف، أمام باير ليفركوزن.

بايرن في مواجهة فرانكفورت – مهمة سهلة؟

دائما ما تكون مباريات بايرن وفرانكفورت عامرة بالندية صورة من: Alex Grimm/Getty Images

ويتواجد بايرن ميونيخ في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط كاملة خلف ليفركوزن. ولكن مهمة بايرن ميونيخ، الذي حقق ستة انتصارات متتالية في البوندسليغا، في تحقيق الفوز لن تكون سهلة على الإطلاق خاصة وأن فرانكفورت، تلقى الخسارة في آخر مباراتين بالدوري، ويسعى للخروج من نفق الهزائم بتحقيق الفوز على بايرن للتقدم خطوة للأمام في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة.

شتوتغارت أمام ليفركوزن – صدام في منتهى القوة

ويتطلع باير ليفركوزن للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، هذا الموسم، عندما يحل ضيفا على شتوتغارت، يوم الأحد المقبل. ويعلم تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ليفركوزن، أن فريقه من الممكن أن يدخل المباراة وهو يواجه ضغوطا كبيرة لاستعادة الصدارة، حال فوز بايرن على فرانكفورت، ولكنه يأمل في استغلال حالة النشوة التي يعيشها الفريق بعد الفوز على بادربورن 3 / 1 في كأس ألمانيا وتأهله لدور الثمانية.

لقطة من مباراة شتوتغارت وليفركوزن في البوندسليغا الموسم الماضي، حيث يحتفل بالاسيوس لاعب ليفركوزن بالتسجيل في شباك شتوتغارت. (14/5/2023) صورة من: Adam Pretty/Getty Images

ولكن مهمة ألونسو للفوز باللقاء لن تكون سهلة لاسيما وأن شتوتغارت لديه رغبة قوية في الفوز من أجل إيقاف انطلاقة ليفركوزن لاسيما وأن شتوتغارت، من ضمن الأندية التي تنافس على لقب الدوري. ويتواجد شتوتغارت في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف ليفركوزن.

ويقدم شتوتغارت هذا الموسم عروضا قوية حيث حقق عشر انتصارات في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، كما أنه صعد لدور الثمانية بكأس ألمانيا عقب الإطاحة ببوروسيا دورتموند من دور الـ16.

ويلتقي في بقية مباريات هذه الجولة هوفنهايم مع بوخوم، وفيردر بريمن مع أوغسبورغ، وفولفسبورغ مع فرايبورغ، ويونيون برلين مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وهايدنهايم مع دارمشتات، وكولون مع ماينز.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)