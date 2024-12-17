الجولاني يتعهد بحلّ الفصائل المسلحة ويطالب برفع العقوبات

تعهّد أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام" التي تولّت السلطة في سوريا إثر سقوط نظام الأسد، "بحلّ الفصائل" المسلّحة في البلاد، داعيا إلى "عقد اجتماعي" بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.

في بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة في سوريا التي تقودها "هيئة تحرير الشام"، قال أبو محمد الجولاني الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّه "يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون".

وأضاف أنّ "سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية". وبحسب البيان فقد أدلى الجولاني بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا. ونقل البيان عن الجولاني قوله إنّ "ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة"، مؤكّدا أنّه "لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال".

وخلال لقائه دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، شدّد الجولاني على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب. وأكد زعيم هيئة تحرير الشام على أن "دور بريطانيا هامّ دوليا وضرورة عودة العلاقات"، مشددا كذلك على "أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتىيعود النازحونالسوريون في دول العالم إلى بلادهم".

وبعد هذا الوفد الدبلوماسي البريطاني، وصل وفد فرنسي دبلوماسي صباح الثلاثاء الى سوريا حيث زار مقر السفارة في دمشق المغلق منذ أكثر من عقد، وفق ما شاهد مراسلو فرانس برس. ووصل الوفد إلى مقر السفارة الواقع في منطقة المهاجرين، حيث شاهد مصورو فرانس برس مرافقين أمنيين يفتحون باب السفارة قبل دخول الوفد اليها.

وفي ظل الوضع الإقليمي المتوتر، لا تزال الدول الغربية حذرة في تعاملها هيئة تحرير الشام، لكن لا أحد يريد تفويت فرصة تجديد العلاقات مع سوريا، نظرا لخطر انقسام البلاد وعودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي الذي يواصل نشاطه في البادية السورية.

ع.ش/ ع.خ (أ ف ب)