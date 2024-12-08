الجولاني: رئيس الوزراء يشرف على مؤسسات سوريا إلى حين تسليمها

احتفالات بدمشق ومدن سورية أخرى بسقوط نظام الأسد. ورئيس الوزراء يدعو إلى إجراء انتخابات حرة، ويقول بأنه تواصل مع الجولاني زعيم المعارضة المسلحة. والأخير يصرح بأن المؤسسات العام "ستظل" تحت إدارة الدولة.

قال زعيم مقاتلي المعارضة السورية أبو محمد الجولاني اليوم الأحد الثامن من ديسمبر / كانون الأول 2024 إن المؤسسات العامة ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق محمد الجلالي حتى يتم تسليمها، بما يعكس بذل جهود تهدف إلى ضمان انتقال منظم للسلطة بعد أن أعلنت القوات إنهاء حكم بشار الأسد.

جاء هذا في بيان حمل توقيع "القائد أحمد الشرع" وهو الاسم الحقيقي للجولاني. وحظر البيان على القوات العسكرية في دمشق الاقتراب من المؤسسات العامة أو إطلاق الرصاص في الهواء.

احتفالات في شوارع العاصمة السورية

خرج السوريون إلى شوارع العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد وارتفعت أصوات الرصاص في عموم العاصمة وعلى مداخلها وكافة محاورها احتفالا بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وسُمع منذ ما بعد منتصف ليل السبت الأحد أصوات إطلاق رصاص كثيف في جميع أحياء العاصمة دمشق وخاصة الجنوبية والغربية إضافة إلى ضواحي العاصمة. وقال سكان يعيشون في مدينة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن " الكثير من جنود الجيش السوري غادروا مواقعهم العسكرية وتركوا المقرات دون أي حماية. ومن أبرز المواقع التي أخليت مقرات الاستخبارات العسكرية ومبنى قيادة الأركان في ساحة الأمويين".

وتابع السكان أن " الشوارع أخليت من عناصر القوات الحكومية وأن احتفالات تجري في الكثير من عموم العاصمة احتفالا بسقوط النظام بعد أنباء عن هروب الرئيس بشار الأسد". وأضاف السكان أن "عدد من السيارات تجوب الشوارع ويعتقد أنها لمسلحي الفصائل بعد دخولهم إلى العاصمة".

وأبدى بعض السكان قلقهم من حالة فوضى قد تجري بعد سقوط النظام وسط عدم وجود جهة تمسك الأمور في سوريا والخوف من انتشار السلاح الذي خرج بشكل كبير وسط احتفالات الناس.

وأعلنت فصائل سورية معارضة الأحد دخول قواتها دمشق و"هروب" الرئيس السوري بشار الأسد بعدما أمضى قرابة 25 عاما في الحكم.

الاتصالات تعمل بشكل طبيعي في سوريا

وقال وزير الاتصالات السوري لقناة العربية اليوم الأحد إن خدمات الاتصالات تعمل بشكل طبيعي في أنحاء البلاد وإن الإنترنت عاد إلى حماة.

وأضاف أنه تواصل مع أبو محمد الجولاني زعيم المعارضة المسلحة، وذلك بعد وقت قصير من تصريح رئيس الوزراء السوري بأنه تحدث هو أيضا إلى الجولاني.

وقال رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي إن سوريا يجب أن تشهد انتخابات حرة للسماح للشعب باختيار قيادته. وأضاف في مقابلة مع قناة العربية اليوم الأحد أن تواصلا جرى مع قائد المعارضة أبو محمد الجولاني لبحث إدارة الفترة الانتقالية الراهنة، وهو ما يمثل تطورا ملحوظا في الجهود الرامية إلى تشكيل المستقبل السياسي لسوريا.

قوات سوريا الديمقراطية: نعيش لحظات "تاريخية"

بدوره، أشاد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الأحد بـ"لحظات تاريخية" يعيشها السوريون مع سقوط النظام "الاستبدادي" الذي حكم البلاد لنحو ربع قرن. وقال عبدي الذي تلقى قواته دعما أمريكيا ويشكل الأكراد عمودها الفقري "نعيش في سوريا لحظات تاريخية ونحن نشهد سقوط النظام الاستبدادي في دمشق"، معتبرا أن "هذا التغيير فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة تضمن حقوق جميع السوريين".

واستعان الرئيس السوري بشار الأسد بالقوة العسكرية الروسية والإيرانية لصدّ قوات المعارضة خلال سنوات الحرب الأهلية لكنه لم يتمكن من إلحاق الهزيمة بهم قط، الأمر الذي ترك حكمه هشا أمام تقدمهم المذهل في وقت انشغل فيه حلفاؤه بحروب أخرى.

هجوم على قوات كردية في منبج

في ذات الوقت، قال مقاتلون من المعارضة السورية إنهم بدأوا هجوما على القوات التي يقودها الأكراد في مدينة منبج بشمال سوريا، وذلك وفقا لبيان نشرته جهة وصفت نفسها بأنها "وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة" اليوم الأحد لكنه حمل تاريخ أمس السبت السابع من ديسمبر / كانون الأول 2024.

ع.م / و.ب (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)