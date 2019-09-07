الجوكر يفوز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي

فاز فيلم "جوكر"، المستوحى من شخصية في مسلسل البطل الأسطوري "الرجل الوطواط " (باتمان)، بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، اليوم ( السبت السابع من أيلول/ سبتمبر 2019) وكان أداء خواكين فينيكس مبهرا في دور البطولة للفيلم الذي أخرجه تود فيليبس، فيما حصل الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي على جائزة أفضل ممثل عن تجسيده شخصية كاتب فقير طموح في فيلم "مارتن إيدن".

واقتنصت الممثلة الفرنسية اريان اسكاريد جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جلوريا موندي" الذي لعبت فيه دور أم تعيسة تجاهد لمساعدة عائلتها المتعثرة ماليا.

الممثلة الفرنسية اريان اسكاريد تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "جلوريا موندي"

وفاز فيلم "جاكيوز" للمخرج رومان بولانسكي بجائزة لجنة التحكيم الكبرى، وهو يتناول قضية دريفوس، وهي قضية شهيرة تتعلق بمعاداة السامية في فرنسا بنهاية القرن العشرين. وكان منظمو المهرجان قد تعرضوا لانتقادات بسبب إدراج عمل بولانسكي الملاحق من السلطات الأمريكية في قضية جنسية، لكنهم دافعوا عن اختيارهم وقالوا إن التحكيم ينصب على الفيلم وليس الرجل.

الممثلة الفرنسية إمانويلا سايغنر وبيده جائزة فيلم "جاكيوز" للمخرج رومان بولانسكي، الذي لم يحضر المهرجان

أما جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج فذهبت للسويدي روي أندرسون عن عمله "أباوت إندليسنيس" (عن اللا نهاية)، وهو عبارة عن مجموعة قصص قصيرة عن الخير والشر.



وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة المخرج الإيطالي فرانكو ماريسكا عن فيلمه الوثائقي الساخر "مافيا إز نو لونجر وات إت يوزد تو بي" (لم تعد المافيا كما كانت في الماضي)

المخرج الإيطالي فرانكو ماريسكا فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة



فيما حصل المخرج الصيني يون فان على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم الرسوم المتحركة "نامبر سيفن تشيري لين" (رقم سبعة تشيري لين) الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي بمدينة هونج كونج في الستينات.

م.م / ع.ج.م ( رويترز، ا ف ب، د ب أ)