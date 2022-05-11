 الجوع يهدد اللاجئين في مخيم ″نيا كافالا″ شمال اليونان | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 06.06.2022

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ثقافة ومجتمع

الجوع يهدد اللاجئين في مخيم "نيا كافالا" شمال اليونان

في مخيم "نيا كافالا" اليوناني لم يتغير شيء منذ ثمانية أشهر، فما زالت "أزمة الجوع" مستمرة في أكبر مخيمات شمال البلاد، على الرغم من الدعوات المتكررة للحكومة من قبل المنظمات الإنسانية بحل تلك الأزمة.

Griechenland I Flüchtlingslager Samos

 منذ عدة أشهر، يتابع فريق مهاجر نيوز الوضع الإنساني في مخيم "نيا كافالا" شمال اليونان. المخيم يقع في منطقة نائية بين الحقول الزراعية وخلف طرقات سريعة، ومحاط بجدران إسمنتية وحواجز حديدية. يشتكي مئات المهاجرين من قاطني هذا المخيم من تدهور وضعهم الإنساني، بعد أن تم استبعادهم من نظام المساعدات الغذائية والمالية. وبالرغم من خروج مظاهرة في تشرين الأول 2021 تنديدا بالتأخير في دفع مخصصاتهم واستبعاد الكثير منهم من المساعدات الغذائية، وبعد ثمانية أشهر من زيارة فريق مهاجر نيوز للمخيم، لم يتغير شيء.

في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021، لم تعد بطاقات المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء صالحة في اليونان. وبدلا عنها، قررت الحكومة اليونانية توزيع وجبات غذائية على المهاجرين المقيمين في المخيمات. لكن هذه الوجبات لا تستحق سوى لطالبي اللجوء، وبالتالي بقي من رفضت طلباتهم أو اللاجئون المقيمون في تلك المخيمات بدون أية مساعدة. 

ماري، لاجئة كونغولية تعيش في اليونان مع ابنها البالغ من العمر 7 سنوات. وضعها إذا نظامي في المخيم، ولكن بدون أي مصدر للدخل. فمع قرار السلطات اليونانية، لن تحصل ماري على أية مساعدة مالية. وبانتظار تصريح إقامتها والحصول على وثيقة سفر، ليس لديها خيار سوى البقاء في المخيم مع ابنها.

في شهر تشرين الأول /أكتوبر 2021، تظاهرت ماري مع آخرين في المخيم ضد السياسة التي تم تنفيذها في المخيم والتي اعتبرتها "غير إنسانية". في اتصال هاتفي معها، قالت ماري لموقع مهاجر نيوز إنها "يائسة"، فهي تعتمد "حصريا على جيرانها في المخيم لتناول الطعام". وتابعت قائلة "ليس لدي أي مصدر للدخل. إن الأفارقة الآخرين الذين يعيشون في المخيم هم من يساعدونني. يعطونني 5 أو 10 يورو من وقت لآخر. هذا ليس كثيرا ولكنه يسمح لي بشراء الضروريات لابني ولي".

غالبية اللاجئين الموجودين في المخيم هم من الأفغان، ولكن يوجد أيضا بعض السوريين والعراقيين والإيرانيين، وبعض الكونغوليين الذين يأتون لمساعدة ماري.

تتابع الأم اللاجئة قائلة "ابني سيبلغ من العمر ثماني سنوات في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. إنه يأكل، لا يمكنني القول عكس ذلك، ولكنه دائم الشكوى ولا يرضى أبدا، هذا أمر صعب". وتضيف "على سبيل المثال، هو لا يتمكن من شرب الحليب باستمرار. لقد مرت شهور... في العادة نشرب الكثير منه ولكننا لا نستطيع شراءه الآن . إنه لا يشرب كمية كافية من الماء أيضا، لأننا لا نستطيع الحصول على عبوات مياه الشرب. عندما تذهب لطلب الماء، يقول لك الموزعون ‘لا‘".

لاجئون يحتجون بسبب أوضاعهم المعيشية

لاجئون يحتجون بسبب أوضاعهم المعيشية

لقد عشت هكذا لمدة ثمانية أشهر، بدون طعام، وبدون مساعدة مالية

وتتابع ماري "منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم أتلق شيئا. لقد عشت هكذا لمدة ثمانية أشهر بدون طعام وبدون مساعدة مالية. ليس لدي خيار، هذه هي حياتي. توجد هنا منظمة غير حكومية تدعى Drop، إنه لأمر رائع أن يأتوا، لكنهم يتواجدون هنا مرتين فقط في الشهر. يقدمون الطحين والملح للجميع".

وتتابع شهادتها قائلة "بشكل عام، قلة من الناس يمكنهم الحصول على الطعام. أردت أن أريكم طابور الانتظار ولكن من الصعب التقاط الصور، هناك حراس في كل مكان ويسألونني لماذا أصورهم بهاتفي".

وتضيف "أعتقد أننا أقل من 1000 شخص في نيا كافالا في الوقت الحالي. يجب أن نكون 500 أو 600 شخص كحد أقصى [مقابل حوالي 1500 في تشرين الأول/أكتوبر 2021]. لم يعد هناك الكثير من الناس في هذا المخيم.  بسبب الظروف المعيشية السيئة هنا  وعدم القدرة على تحمل الوضع، فر الكثير منهم... ذهبوا إلى حدود مقدونيا [الشمالية]."

مختارات

سأجرب حظي في مكان آخر في أوروبا

"تسألني لماذا أتواجد في هذا المخيم، لأنه لا يمكنني المغادرة الآن. تم قبول طلب اللجوء الخاص بي، نعم، لكنني ما زلت أنتظر جواز سفري. كانت هناك تكاليف ورسوم إدارية، واستغرقت وقتا طويلا للدفع ... بمجرد استلام جواز السفر يمكنني مغادرة المخيم. سأجرب حظي في مكان آخر في أوروبا، في بلد يتحدث الفرنسية".

وتضيف "سأطلب من أصدقائي هنا وفي أي مكان آخر أن يشتروا لي تذكرة طائرة إلى بلجيكا أو فرنسا. أتمنى الذهاب مع ابني إلى فرنسا".

"أزمة جوع" في مخيم "نيا كافالا"

مازال المخيم يعاني من "أزمة جوع". ففي منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2021، رفع مهاجرون في المخيم لافتات كتب على إحداها "هل يذهب أطفالك إلى المدرسة بدون طعام؟". فيما قال رجل في المخيم من جمهورية الكونغو الديمقراطية لمهاجر نيوز عبر الهاتف: "رأيت امرأة تتسول من أجل الحصول على زجاجتين إضافيتين من الماء لأطفالها. قيل لها لا.. لأن طلب لجوئها قد رُفض".

خلال زيارة فريق مهاجر نيوز للمخيم في تشرين الأول/أكتوبر 2021، قالت إحدى النساء الأفغانيات "الحياة هنا ليست جيدة. لا يوجد طبيب بشكل دائم هنا. لا أعلم ماذا أفعل إذا واجه أحد أطفالي مشكلة".

في وقت سابق حذرت ديميترا كالوجيرو بولو، مديرة منظمة "لجنة الإنقاذ الدولية" باليونان، في بيان صدر الاثنين 24 كانون الثاني/يناير من أن الناس الآن "يتم دفعهم إلى الهاوية". وقالت إن "المنظمات المحلية على الأرض تلتقي أطفالا يبكون لأنهم لم يحصلوا على وجبة لائقة منذ أيام". وأضافت "إننا نشهد ظروفا قد ترقى إلى مستوى مجاعة".

تقول الإحصائيات إن هناك حوالي 16,560 شخصا يعيشون في مخيمات اللاجئين المنتشرة في جميع أنحاء اليونان.

لدى قبول طلب اللجوء، يمنح اللاجئ الحماية الدولية، ثم يتم إصدار تصريح إقامة له صالح لمدة ثلاث سنوات،  أو سنة واحدة (يمكن تمديده لمدة عامين) إذا كان الشخص مستفيدا من الحماية الثانوية. كما يمكن للاجئ أيضا التقدم بطلب للحصول على وثيقة سفر.

مهاجر نيوز 2022

  • Young men at the sea on Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    عالقون في بحر ايجة

    يقبل التمويل الأوروبي للمنظمات غير الحكومية التي استجابت لأزمة المهاجرين في الجزر اليونانية، على الانتهاء شهرآب/أغسطس. ومنذ ذلك الحين كانت الدولة اليونانية المسؤولة الوحيدة عن التعامل مع طالبي اللجوء. الا أن غياب خطة انتقال واضحة، ساهمت في ظهور ثغرات واضحة على مستوى الخدمات الإنسانية في جميع أنحاء جزيرة ليسبوس.

  • Moria refugee camp seen through a makeshift shelter

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    لا هنا ولا هناك

    موريا ليست مرفق الاستقبال الرئيسي في ليسبوس، وانما توجد مخيمات أخرى غير قادرة على التعامل مع استمرار وصول الأعدادا القليلة لطالبي اللجوء. تزايد التوتر يؤدي الى تحول الإحباط بسرعة إلى عنف وعدوانية، والصراعات بين الأفراد تتحول إلى معارك بين مختلف المجموعات العرقية.

  • Discarded plastic bottles on the ground outside Moria camp, Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    جديد ونظيف

    خارج موريا، يتم التخلص من عبوات الشامبو والمياه بالقرب من أماكن الاستحمام غير القارة أو المتنقلة. بسبب النقص في المرافق الصحية في المخيم، الكثير من الناس هناك يبحثون عن خيارات أخرى. وهم يرون أن الفشل في توفير مرافق كافية، استراتيجية متعمدة لتدهور الظروف المعيشية بالمخيم.

  • An Ethiopian asylum-seekers peers out of a tent in Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    في انتظار المصير

    أمان من إريتريا، يعتذر عن عدم قدرته على تقديم الشاي أو الماء في خيمته. انه ينتظر قرارا بشأن طلب لجوئه منذ وصوله الى ليسبوس قبل ثلاثة اشهر. "حتى في موريا توجد مشاكل كثيرة". اكتظاظ الملاجئ والتوترات بين مختلف المجموعات يولد معارك وصراعات بين أفرادها.

  • A man sits behind signs placed on the ground

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    نحن بشر أيضاً

    طالب لجوء أفغاني يقوم بإعداد علامات احتجاج ضد الظروف السيئة والفقيرة في موريا. معظم الأفغان الذين يحتجون في ليسبوس لأكثر من عام لايزالون ينتظرون الرد على طلبات لجوئهم. غياب المعلومة، صعوبة الظروف المعيشية والخوف من الترحيل إلى أفغانستان تجعل الكثيرين من هؤلاء يعيشون في حالة قلق دائم ومستمر.

  • Two Lesbos residents discuss a protest held by Afghan asylum-seekers

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    حدود الكرم

    يناقش سكان ليسبوس احتجاج الأفغان. أزمة اللاجئين تسببت في انخفاض كبير في السياحة في ليسبوس، حيث انخفضت بنسبة 75 في المائة تقريبا هذا العام مقارنة بعام 2015. كما كان للأزمة الاقتصادية في اليونان أثر كبير على الجزيرة. وبالرغم من تعاطف العديد من السكان المحليين مع احتياجات طالبي اللجوء، إلا أنهم لا يعتقدون أن اليونان قادرة على استضافتهم في الوقت الحالي.

  • A doctor checks a man's pulse during a health clinic

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    كفاح ضد الإحباط وخيبة الأمل

    يحاول بعض المتطوعين بموريا، سد الثغرات الموجودة هنا. فهم يقومون بتوفير الرعاية الصحية مثلا، والتي تعتبر من المطالب الملحة للساكنة. الطبيبة الألمانية جوتا ميوالد قدمت إلى ليسبوس لمدة أسبوعين لتقديم مساعدتها، وقالت إن السبب الرئيسي في الكثير من المشاكل الصحية هنا بموريا، هو الظروف المعيشية للسكان. وقد اشتكى الموجودون في المخيمات من أن الأطباء هناك عادة ما يعطونهم مسكنات للألم بغض النظر عن آلامهم.

  • A woman works away at a sewing machine

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    استعادة الحياة

    في مركز الموزاييك للدعم طالبي اللجوء يحولون - سترات الحياة - أو سترات الإنقاذ التي يتم تجميعها من الشاطئ في أكياس ومحافظ. مثل هذه الأنشطة مرحب بها لمحاربة رتابة الحياة في المخيمات، بالإضافة إلى الحصول على دخل للعالقين هنا، مثل هذه المرأة الإيرانية، ولو كان الدخل صغيرا.

  • Asylum-seekers stand in front of a statue and a Greek flag on Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    وافدون جدد يوميا

    منذ بداية سنة 2015، اضطر الوافدون الجدد إلى البقاء في الجزيرة إلى أن تتم معالجة طلبات لجوئهم. إلا أن تراكم الطلبات وعملية معالجتها المطولة لم تساعد الكثيرعلى الاستفادة منها. أكثر من 14 ألف مهاجر وصلوا إلى اليونان هذا العام، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. وفي العام الماضي منحت اليونان اللجوء لحوالي 12500 شخص، في حين جاء 173 ألف لاجئ. فينسنت هايغس/ مريم مرغيش


 

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