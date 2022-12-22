الجهود الدولية جارية لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16

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الجهود الدولية جارية لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16 أمريكية الصنع حيث أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر لذلك في اجتماع عقد مؤخرا لقادة مجموعة السبع.
فيما تناقلت أنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح كما يبدو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا: "لم يتبق شيء" منها، قال المتحدث باسمه أن زيلينسكي لم يؤكد خسارة المدينة المحاصرة الواقعة شرق أوكرانيا.
التقى المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة هيروشيما اليابانية على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وأكد شولتس أن برنامج تدريب الطيارين الروس رسالة موجهة لموسكو.
أُسدل الستار على أعمال قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما ببيان ختامي ركز على مواصلة دعم المجموعة لأوكرانيا ضد العدوان الروسي. وتميزت القمة بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا.
تعهد قادة مجموعة السبع، الذين سينضم إليهم في مطلع الأسبوع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض قيود على أي صادرات إلى روسيا وتقليص الاعتماد على التجارة مع الصين.
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