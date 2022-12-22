 الجهود الدولية جارية لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16 | DW الأخبار | DW | 01.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الجهود الدولية جارية لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16

الجهود الدولية جارية لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز F-16 أمريكية الصنع حيث أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن الضوء الأخضر لذلك في اجتماع عقد مؤخرا لقادة مجموعة السبع.

المزيد من المركز الإعلامي

الرئيس الأوكراني يواصل زيارة تاريخية لواشنطن

الرئيس الأوكراني يواصل زيارة تاريخية لواشنطن 22.12.2022

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمنح أوسمة الاستحقاق في مدينة باخموت. هل هناك خطر نشوب حرب في جمهورية مولدوفيا؟

اليوم الـ300 للحرب في أوكرانيا 21.12.2022

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف وتلتقي الرئيس زيلينسكي وناقشت معه المساعدات وسبل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور كييف وتلتقي الرئيس زيلينسكي 03.02.2023

زيارة بايدن لكييف.. ما حدود الدعم الغربي لأوكرانيا؟

زيارة بايدن لكييف.. ما حدود الدعم الغربي لأوكرانيا؟ 20.02.2023

المزيد DW الأخبار

حديقة نحل في الإمارات العربية بين جبال حتا تنتج العسل وتحافظ على البيئة.

حديقة النحل في قرية حتا الإماراتية تبتكر طرقا جديدة لحماية النحل 01.06.2023

أشبيلية الأسباني ينتزع لقب الدوري الأوروبي بالضربات الترجيحية أمام روما الإيطالي

فرحة جمهور أشبيلية الأسباني بالفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم 01.06.2023

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعلنان مشروع مدونة سلوك للذكاء الاصطناعي

صياغة أمركية أوروبية لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي 01.06.2023

شنت روسيا هجوما جويا آخر على العاصمة الأوكرانية مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم طفل.

غارة روسية صاروخية جديدة وهجمات شبه يومية على كييف 01.06.2023

اقرأ أيضا

***ACHTUNG: Bild von russischer Staatsagentur***19.05.2023**Russia Ukraine Military Operation Wagner Group 8438198 19.05.2023 A service member of Russia s private military company Wagner Group walks in Artyomovsk, also known as Bakhmut, as Russia s military operation in Ukraine continues, Donetsk People s Republic, Russia. RIA Novosti / Sputnik Artyomovsk Donetsk People s Republic Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xRIAxNovostix

"لم يتبق أي شيء".. غموض بشأن مصير مدينة باخموت الأوكرانية 21.05.2023

فيما تناقلت أنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمح كما يبدو خسارة مدينة باخموت أمام القوات الروسية قائلا: "لم يتبق شيء" منها، قال المتحدث باسمه أن زيلينسكي لم يؤكد خسارة المدينة المحاصرة الواقعة شرق أوكرانيا.

Handout photo dated April 17, 2015 shows an F-16 Fighting Falcon, from the Arizona Air National Guard's 162nd Wing, dismounts after refueling from a KC-135 Stratotanker, from the 161st Air Refueling Wing, near Tucson, Arizona. Ukraine won a huge boost for its troops on Wednesday as Germany and the United States announced plans to provide heavy tanks for Kyiv, ending weeks of diplomatic deadlock on the issue. Ukraine will now push for Western fourth generation fighter jets such as the U.S. F-16 after securing supplies of main battle tanks, an adviser to Ukraine's defence minister said. U.S. Air Force photo by Staff Sgt. David Salanitri via ABACAPRESS.COM

شولتس يرى في برنامج تدريب الطيارين الأوكرانيين رسالة لموسكو 21.05.2023

التقى المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة هيروشيما اليابانية على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى. وأكد شولتس أن برنامج تدريب الطيارين الروس رسالة موجهة لموسكو.

President Joe Biden, fourth left, and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, fifth right, and other G7 leaders pose for a photo before a working session on Ukraine during the G7 Summit in Hiroshima, Japan, Sunday, May 21, 2023. Other leaders from right to left, European Commission President Ursula von der Leyen, Britain's Prime Minister Rishi Sunak, Canada's Prime Minister Justin Trudeau, France's President Emmanuel Macron, Zelenskyy, Japan's Prime Minister Fumio Kishida, Biden, German Chancellor Olaf Scholz, and European Council President Charles Michel and Gianluigi Benedetti, Italian ambassador to Japan. (Kyodo News via AP)

بدعم طويل الأمد لأوكرانيا.. قمة مجموعة السبع تختم أعمالها 21.05.2023

أُسدل الستار على أعمال قمة مجموعة الدول السبع في هيروشيما ببيان ختامي ركز على مواصلة دعم المجموعة لأوكرانيا ضد العدوان الروسي. وتميزت القمة بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيا.

(L-R) European Council President Charles Michel, Italy's Primer Minister Giorgia Meloni, Canada's Prime Minister Justin Trudeau, France's President Emmanuel Macron, Japan's Prime Minister Fumio Kishida, US President Joe Biden, German Chancellor Olaf Scholz, Britain's Prime Minister Rishi Sunak and European Commission President Ursula von der Leyen pose for the family photo during a visit to the Itsukushima Shrine in Miyajima Island as part of the G7 Leaders' Summit, on May 19, 2023. (Photo by Jacques WITT / POOL / AFP)

قمة السبع تفرض عقوبات ضد روسيا وتتحرك تجاريا ضد الصين 19.05.2023

تعهد قادة مجموعة السبع، الذين سينضم إليهم في مطلع الأسبوع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض قيود على أي صادرات إلى روسيا وتقليص الاعتماد على التجارة مع الصين.