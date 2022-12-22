الجهود الدولية جارية لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16

قمة السبع تفرض عقوبات ضد روسيا وتتحرك تجاريا ضد الصين

تعهد قادة مجموعة السبع، الذين سينضم إليهم في مطلع الأسبوع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بفرض قيود على أي صادرات إلى روسيا وتقليص الاعتماد على التجارة مع الصين.