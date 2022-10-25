 الجنود الأوكرانيون شرق أوكرانيا يستعدون لمواجهة الروس، وفصل الشتاء أيضا | DW الأخبار | DW | 26.10.2022

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الجنود الأوكرانيون شرق أوكرانيا يستعدون لمواجهة الروس، وفصل الشتاء أيضا

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