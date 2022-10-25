الجنود الأوكرانيون شرق أوكرانيا يستعدون لمواجهة الروس، وفصل الشتاء أيضا

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القوات الأوكرانية في شرق أوكرانيا تستعد لفصل الشتاء بإنشاء خنادق وتوفير مستلزمات مواجهة فصل الشتاء مثل الملابس والجوارب والمواقد الخشبية.
تدفع أوروبا الآن ثمن الاندفاع وراء أحلام اليقظة في التعامل مع ملف الطاقة، حسب ما يذكره بيت هوكسترا السفير الأمريكي السابق لدى هولندا، في تحليل مطول، مشيراً إلى أن كل الإجراءات بعد اندلاع حرب أوكرانيا لم تتح حلّ المشكلة.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
يعتقد خبراء ومحللون أن الخطوة التالية في صراع الغرب مع بوتين هي المقاطعة الكاملة لمصادر الطاقة الروسية، خاصة وأنه من المتوقع أن يفرض بوتين حظراً على تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا. فهل تعلن أوروبا "حالة الحرب الاقتصادية"؟
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