الجنس مقابل السمك ـ نساء يدفعن للصيادين ثمناً نقدياً..وجسدياً

يعتبر السمك في بحيرة فيكتوريا للمواطنين المقيمين حولها من أهم مصادر الدخل، إن لم يكن المصدر الوحيد. وتضطر الكثير من بائعات السمك هناك لدفع ثمن باهظ مقابل الحصول على السمك إضافة إلى الثمن النقدي. هذا الثمن ليس شيئا آخر غير ممارسة الجنس مع الصيادين.
"نضطر لبيع أجسادنا"، هكذا تلخص بيريز أنجانجو العملية. وتضيف أنجانجو، التي تقدر عمرها بحوالي 55 عاماً: "لا يمكن الحصول على سمك بدون صداقة مع الصيادين". وتوضح أنجانجو، وهي أم لثلاثة أطفال، أنه عندما تصبح بائعة ما "صديقة" خاصة لصياد، فربما يمكنها أن تحصل على شيء أزيد من نظيراتها، أو تكون أول من يحصل على السمك الطازج الذي تكون فرص بيعه أفضل في الأسواق.
تطلق معظم النساء اسم "صداقة" على هذا النوع من تبادل المصلحة. أما رسميا فيطلق عليها "الجابويا"، ويقصد بها ممارسة بائعة السمك للجنس مع الصيادين لتأمين حصولها على السمك.
غير أن ممارسة بائعات السمك للجنس مع الصيادين لا تعني إعفائهن من دفع ثمن السمك نقدا، حيث تقول كارولين أليما، التي تبيع السمك منذ سنوات طويلة مثل أنجانجو: "لا بد من ممارسة الجنس مع صياد، ثم دفع أموال له أيضا بعد الجنس... أي أننا نمارس الجنس تقريبا دون مقابل".
لكن ممارسة "الجابويا" لا تخلو من عواقب مميتة. وتشرح البائعة أنجانجو ذلك بالقول "الكثير من النساء أصبن بأمراض. بعضهن توفين بسبب هذا العمل". وبحسب بيانات وزارة الصحة الكينية، يعيش في كينيا نحو 1،5 مليون شخص حاملين لفيروس العوز المناعي البشري (إتش آي في)، وحوالي 5،9 بالمئة منهم فوق 15 عاما. وتعد مشكلة "الجابويا" من بين أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في المنطقة المحيطة بالبحيرة".
ويقر مدير السلطات المحلية لشاطئ سيندو، كولينس أوشينج، بأن "بعض النساء" في شاطئه يمارسن الجنس مع صيادين. يقول أوشينج إن الأمر يحدث سرا، مشيرا إلى أن الكثير من البائعات فقيرات للغاية وأرامل، وأضاف: "النساء يحاولن الحصول على السمك بأي وسيلة"، موضحا أن المشكلة تزداد سوءا بازدياد النمو السكاني.
وبالنسبة للخبيرة لدى منظمة الرؤية العالمية للإغاثة والتنمية، إرينا أوجوك، فمن بين أسباب هذه الظاهرة كون المنافسة على السمك أصبحت كبيرة وفرص العمل باتت محدودة. من هنا فكر الصيادون فيما يمكنهم الحصول عليه من البائعات. تقول أوجوك: "أي أن النساء أصبحن ضحية هذه الظروف".
ورغم أن مكافحة مشكلة "الجابويا" ليست بالأمر الهين، إلا أن منظمات إنسانية مثل "رؤية العالم" تنجح على نحو متزايد في تحرير نساء من هذا الأمر عن طريق مساعدتهن في العمل في مهن أخرى. وبفضل هذه المنظمة بدأت أنجانجو وزوجها في تربية الأسماك الخاصة بهما.
ع.ع/ع.ج.م (د ب أ)
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بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!
ويلفا.. مملكة الفراولة في إسبانيا
يعدّ جني الفواكه الحمراء، خاصة الفراولة، أحد أكبر الأنشطة الزراعية بمنطقة الأندلس، وتحديداً في إقليم ويلفا، ما يساهم في جعل إسبانيا أحدى أكبر ثلاثة مصدرين لهذه الفاكهة عبر العالم. يحتاج كبار المنتجين في الإقليم إلى اليد العاملة الموسمية لعملية الجني، ما يدفعهم إلى الاستنجاد بالعمال المهاجرين، وبالعاملات الموسميات، خصوصاً القادمات من المغرب.
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بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!
ظروف عمل صعبة بأجور زهيدة
يبدأ العمل مبكراً في الضيعات. يختلف الأجر بشكل طفيف، لكن العاملات يحصلن عموماً على 37 يورو (صافي) يوميا عن سبع ساعات ونصف، مع إمكانية تلّقي تعويضات مالية عن الساعات الإضافية. يعدّ هذا الأجر من الأضعف في إسبانيا، ولا يجذب، إلا نادراً، أبناء وبنات البلد. تبقى ظروف الجني جد صعبة، وعدة عاملات وعمال يُضطرون إلى التوقف بعد بضعة أيام.
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بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!
مشاكل متعددة تُلاحق العاملات المغربيات
وصلت آلاف المغربيات على مراحل إلى الإقليم. لكن كثيرات منهن عانين مشاكل عديدة، من أبرزها أنهن لم يعملن مدة العقد الكاملة (3-4 أشهر)، ممّا أثّر على أجورهن، فضلاً عن نُدرة المترجمين وكثرة العراقيل أثناء الحصول على الأجور وأحياناً غياب المرافقة الطبية. مصادر تحدثت عن تعرّض عاملاتٍ لمضايقات جنسية، لكن هناك شبه إجماع أنها حالات معزولة.
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بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!
الفقر.. الدافع الأكبر للعمل الموسمي
الفقر أكبر الأسباب التي دفعت بالعاملات الموسميات إلى خوض تجربة العمل في إسبانيا. تحكي هذه السيدة أنها تعمل لأجل إعالة أبنائها، خاصة أن واحداً منهم يعاني إعاقة، مؤكدة أنها على استعداد للعودة العام المقبل ما دامت تجني هنا أكثر بكثير ممّا يمكن أن تجنيه بالمغرب. تنحدر جلّ العاملات من مناطق قروية، واختيارهن كان حكراً في الغالب على من لهن أبناء، حتى لا يبقين سراً في إسبانيا بعد نهاية العقد.
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بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!
السكن قرب الضيعات تفاديا لتكاليف أخرى
يعيش العمال والعاملات في مساكن خشبية قرب الضيعات. في كل بيت هناك 3 أو 4 غرف. بكل غرفة 3 أو 4 أشخاص، بينما توجد أحيانا غرف مخصصة للأزواج.توّفر الشركات أهم احتياجات الحياة بهذه المساكن، لكن على العمال تحمّل نفقات طعامهم، فيما يؤدي آخرون جزءاً من تكاليف السكن. توجد جنسيات متعددة في هذه المساكن، أهمها المغاربة والرومان والقادمون من إفريقيا جنوب الصحراء.
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بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!
"المسمن" المغربي حاضر بإسبانيا!
تحرص العاملات الموسميات على العيش وفق الطريقة المغربية. زرنا هذا المسكن في شهر رمضان حيثُ كانت سيدتان تعدّان مائدة الإفطار، وخصوصاً خبز "المسمن". بعض العاملات عبرن عن ارتياحهن للسكن بينما جرى العكس عند أخريات. تزامن موسم الجني مع شهر رمضان زاد من صعوبة العمل، خاصةً مع الحرارة المفرطة، وتأخر غروب الشمس للتاسعة والنصف أو أكثر.
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بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!
"الخطافة" في إسبانيا كذلك!
تحتاج العاملات إلى "الخطافة"، وهو لفظ يطلق على ممتهني النقل السري بالمغرب، لأجل بلوغ محلات التسوق. النقل الذي توّفره شركات الفراولة يخصّ فقط المسافة بين الضيعات والبيوت. تسعيرة "الخطافة" تتنوع حسب المسافة وتبدأ من يورو للعاملة الواحدة. بفضل العاملات الموسميات، حقق فرع سوق ممتاز ببلدة موغر أرقام مبيعات مرتفعة جعلته الأكثر نشاطاً بالإقليم ككل!
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بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!
تجارة مزدهرة.. بفضلهن!
تستغل العاملات الموسميات فرصة العمل بإسبانيا لشراء عدة سلع يأخذنها معهن إلى المغرب. تزامن موعد عودة الكثيرات منهن مع عطلة عيد الفطر، ما جعلهن يشترين هدايا لأقربائهن. وهو ما ساعد العاملات في بلدة موغر هو وجود محلات تجارية كثيرة يعمل بها مغاربة، ما سهل عليهن التواصل. بفضل هؤلاء النساء، حققت فروع تحويل المال في البلدة أرقام معاملات كبيرة، إذ يحرصن على تحويلات دورية لأسرهن بالمغرب.
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بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!
أكواخ البلاستيك "الصالحة" للسكن!
العمال المغاربة يستفيدون بدورهم من ضيعات الفراولة. لكن، بسبب حرص عدد منهم على توفير المال، أو معاناة آخرين في إيجاد الإيجار، أوعدم توّفرهم على وثائق الإقامة، يكون البديل في السكن هو أكواخ بلاستيكية تفتقر لشروط العيش الكريم. توجد في هذه الأكواخ بعض النساء لكن عددهن قليل. يسكن عمال آخرون في مراقد جماعية أفضل حالا بما بين 60 و100 يورو شهريا، بينما استطاع آخرون الظفر بسكن يُوّفره مُلاك المزارع.
الكاتب: إسماعيل عزام