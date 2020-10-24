"الجنس الأقوى"!.. كيف تتميز النساء عن الرجال بيولوجياً؟

"النساء ببساطة أقوى من الرجال في كل مرحلة من مراحل الحياة"، كما أنهن متفوقات على الرجال وراثياً… هكذا يبدأ مؤلف ”الجنس الأقوى“ شارون مواليم كتابه، إذ يرى العالِم المتخصص في الوراثة العصبية أن النساء يتسمن بنظام مناعة أقوى واضطرابات أقل في النمو ومكافحة أكثر نجاحاً للسرطان.
ويناقش مواليم في كتابه الأسباب التي تجعل النساء يتمتعن بـ "ميزة" البقاء على قيد الحياة، على حد وصفه.
ويشير مواليم إن هذه "الميزة" تظهر من خلال ارتفاع متوسط العمر المتوقع للنساء مقارنة بالرجال، موضحاً أن كل مئة أنثى حديثة الولادة يقابلها في المتوسط 105 ذكور حديثي الولادة. وبالرغم من هذا فإن عدد النساء يبلغ ضعف عدد الرجال في الشريحة العمرية التي تزيد عن 85 عاماً.
ولربما احتج قراء الكتاب بأن الرجال "أكثر عرضة للذهاب إلى الحرب أو أكثر تدخيناً أو أكثر تناولاً للكحول أو أنهم يمارسون وظائف أكثر خطورة"، لكن المؤلف لا يرى أن هذه الحجج صحيحة.
ولفت مواليم إلى أن دراسة تضم بيانات أكثر من 11 ألف راهبة وراهب كاثوليكيين من بافاريا أظهرت ميزة للنساء في البقاء على قيد الحياة، رغم أن الرهبان كانوا يعيشون في ظل حماية واسعة النطاق من المخاطر.
ويشرح المتخصص بالوراثة العصبية أن المرأة تحمل زوجين متشابهين من الكروموسومات x، بينما الصبغيات الجنسية لدى الرجل تحوي زوجين مختلفين من الكروموسومات x و y. والكروموسوم y، المسؤول عن تحديد نوع الوليد إلى ذكر، يحتوي على 70 جيناً فقط، فيما يحتوي الكروموسوم x على قرابة 1000 جين.
ويوضح مواليم أنه ”هكذا تتمتع النساء بالمزيد من الحلول في مجموعة أدواتهن الجينية"، لأن لديهن كروموسوم x من الأب وآخر من الأم ولكل منهما بدائل جينية مختلفة. وتابع مواليم أن هذه الأدوات الإضافية تساعد، على سبيل المثال، في الدفاع ضد الفيروسات.
وبالرغم من أن مواليم ألف كتابه قبل اندلاع أزمة كورونا، فإن ما حدث في الجائحة يتناسب مع الصورة التي رسمها في الكتاب حيث أن حالات الإصابة والوفاة بكوفيد 19 لدى الرجال أكثر منها لدى النساء، لكن الأسباب الدقيقة لهذا الأمر لا تزال محل نقاش.
ولكنه يلفت مواليم النظر إلى أن ما أطلق عليه "التميز المناعي" أحيانا تكون له نتائج سيئة للغاية بالنسبة للنساء، وأوضح أن هذا يحدث عندما ينقلب النظام المناعي فيعمل ضد الجسم ويصبح شديد القسوة. ونتيجة لذلك تصاب النساء بأمراض المناعة الذاتية الخطيرة مثل الذئبة والتصلب المتعدد.
كما أعرب مواليم عن اعتقاده بوجود خطر آخر يهدد صحة النساء وهو أن الاستنتاجات الطبية الحديثة تعتمد في جزء كبير منها على متطوعين للتجارب من الذكور أو حيوانات تجارب أو أنسجة ذكورية. ولهذا طالب بضرورة البحث بشكل أقوى في خصوصيات البيولوجيا الأنثوية، ومراعاة ذلك في الممارسة الطبية.
د.ب/خ.س (د ب أ)
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الكاتب: يوخن كورتين/ش.ع