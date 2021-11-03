الجنة الأسترالية المجهولة - جزر مضيق توريس

يتكون الأرخبيل من 274 جزيرة ذات شواطئ رمال مرجانية بيضاء ترتفع من مضيق توريس، وهو المضيق الدافئ الضحل بين أستراليا وبابوا غينيا الجديدة. العديد من الجزر المأهولة البالغ عددها زهاء 20 جزيرة تفصل بينها عدة كيلومترات فقط. تسمى الجزيرة الرئيسية "ثيرزدي" أي الخميس وتبدو مثل جزيرة روبنسون كروزو. من يرغب في زيارة الأصدقاء أو العائلة هناك، عليه السفر عبر بحر فيه تيارات مد غير متوقعة. لا تصل سفن الشحن التي تزود الجزر بالأغذية أو الأدوية أو السيارات أو قطع الغيار من البر الرئيس في الوقت المحدد دائمًا. لكن سكان هذه الجزر لطالما واجهوا ندرة الموارد ببراعة كبيرة. من بينهم كين الذي يعمل حاليًا على منحوتة لإعادة افتتاح كنيسة محلية. وكذلك القابلة باولا، وسيلفيا التي تقرأ النشرة الجوية في الإذاعة المحلية.