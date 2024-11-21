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سياسةإسرائيل

الجنائية الدولية تطلب باعتقال نتنياهو وغالانت ومحمد الضيف

٢١ نوفمبر ٢٠٢٤

قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقائد بحركة حماس محمد الضيف، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (28.10.2023)
مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت (أرشيف)صورة من: ABIR SULTAN/AFP

قالت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم الخميس إنها أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وكذلك القائد العسكري بحركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري (المعروف أيضا باسم محمد الضيف)، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أيار أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم
مرتبطة بهجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.

وذكرت المحكمة، ومقرها لاهاي، أن قبول إسرائيل باختصاصها غير ضروري. ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.
 

يذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.ج.م/ع.ج (أ ف ب، رويترز)