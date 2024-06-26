الجنائية الدولية تدين إسلاميا متشددا بارتكاب فظائع في مالي

أدان قضاة في المحكمة الجنائية الدولية إسلاميا متشددا من مالي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال توليه قيادة "الشرطة الإسلامية" التي كانت تجلد سكان تمبكتو إبّان استيلاء المتشددين الإسلاميين على المدينة عام 2012.

أدانت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2024) قائداً "للشرطة الإسلامية" الجهادية بارتكاب جرائم حربوجرائم ضدّ الإنسانية في مدينة تمبكتو في مالي في عامي 2012 و2013.

وأُدين الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود المعروف باسم الحسن، وهو مالي يبلغ من العمر 46 عاماً، بتهم التعذيب والاعتداء على كرامة أشخاص على خلفية أعمال ارتُكبت في المدينة التي كانت تحت الحكم الجهادي بين نيسان/أبريل 2012 وكانون الثاني/يناير 2013.

ووفقاً للقاضي أنتوان كيسيا-مبي ميندوا، فقد لعب الحسن "دوراً أساسياً" في الرعب الذي هيمن على تمبكتو من خلال الإشراف على عمليات بتر أعضاء وعمليات جلد بصفته قائداً "للشرطة الإسلامية" في المدينة التي سيطر عليها الإسلاميون من حركة أنصار الدين وتنظيم القاعدة في "المغرب الإسلامي".

وأضاف القاضي أنّ الحكم الصادر ضدّه سيُعلن قريباً. كما أوضح أنّه شارك في عمليات استجواب حيث استُخدم التعذيب لانتزاع اعترافات، واصفاً بالتفصيل الإرهاب الذي كان سائداً في ظلّ حكم الجهاديين في تمبكتو.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)