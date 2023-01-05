 الجمهوري مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي | DW الأخبار | DW | 07.01.2023

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DW الأخبار

الجمهوري مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي

نجح الجمهوري كيفن مكارثي في حصد الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة من الانتخابات، لينهي حالة فوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عاماً، وذلك بسبب عرقلة نواب مؤيّدين لترامب لانتخابه.

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House Minority Leader Kevin McCarthy, R-Calif., who is hoping to become the next speaker of the House in the new Republican majority, leaves the chamber after railing against the massive $1.7 trillion spending bill that finances federal agencies and provides aid to Ukraine, at the Capitol in Washington, Friday, Dec. 23, 2022. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

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United States House Minority Leader Kevin McCarthy (Republican of California) speaks with reporters after he won nomination as his conference's speakership pick, 188-31, on Capitol Hill in Washington, DC, Tuesday, November 15, 2022. Credit: Cliff Owen / CNP

لأول مرة منذ 100 عام: مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس 04.01.2023

أخفق النواب الأمركيون بعد ثلاث محاولات في انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا للمجلس، في سابقة لم تحدث منذ مئة عام. ولم يتمكن مكارثي من تهدئة غضب مجموعة من مؤيدي الرئيس السابق ترامب، ما يعكس حدة الخلافات بين الجمهوريين.

7.1.2023, Washington***U.S. House Republican Leader Kevin McCarthy (R-CA) wields the Speaker's gavel after being elected the next Speaker of the U.S. House of Representatives in a late night 15th round of voting on the fourth day of the 118th Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 7, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

بشق الأنفس.. مكارثي يفوز برئاسة مجلس النواب الأمريكي 07.01.2023

نجح الجمهوري كيفن مكارثي في حصد الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة من الانتخابات، لينهي حالة فوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عاماً، وذلك بسبب عرقلة نواب مؤيّدين لترامب لانتخابه.

House Republican Leader Kevin McCarthy (R-CA) sits at the center of the House floor as a 9th round of voting begins in the election of a new Speaker of the House on the third day of the 118th Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 5, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

مكانك راوح.. مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس له 05.01.2023

لليوم الثالث وخلال عشر جولات انتخابية فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له في سابقة لم تحدث إلا قبل قرن. مجموعة صغيرة من النواب المحافظين المتشددين تعارض انتخاب مرشح حزبهم كيفن مكارثي ما يحول دون فوزه.

U.S. Representative Chip Roy (R-TX) nominates Rep. Jim Jordan (R-OH) for Speaker of the House to challenge House Republican Leader Kevin McCarthy (R-CA) as McCarthy listens, before a third round of voting for a new Speaker, on the first day of the 118th Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 3, 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein

مجلس النواب الأمريكي يخفق في انتخاب رئيس له في ست جولات 04.01.2023

أخفق مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي في الجولة السادسة أيضا. وفشل المرشح الجمهوري كيفن مكارثي في الحصول على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا للمجلس رغم أنّ حزبه يملك أغلبية ضئيلة.