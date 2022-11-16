 الجمهوريون يسيطرون بأغلبية بسيطة على مجلس النواب الأمريكي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.11.2022

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الجمهوريون يسيطرون بأغلبية بسيطة على مجلس النواب الأمريكي

رغم أن استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب، جاءت النتيجة أقل من التوقعات وبعيدا عن "الموجة الحمراء" التي وعدوا بها قبل الانتخابات، إلا أن هذه النتائج تضمن لهم قاعدة تشريعية قادرة على معارضة برنامج بايدن حتى 2024.

صورة جماعية لنواب جمهوريين خارج مبنى الكابيتول في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2022

ستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ

فقد الديمقراطيون بزعامة الرئيس الأمريكي جو بايدن السيطرة على مجلس النواب، وفقا لتوقعات محطات بث أمريكية بما في ذلك (إن بي سي) و(سي إن إن) بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

واستعاد الجمهوريون مجلس النواب المؤلف من 435 مقعدا من خلال اجتياز عتبة 218 مقعدا اللازمة للحصول على الأغلبية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"، بعد ثمانية أيام من الانتخابات.

مختارات

ويأتي الفوز بهامش أقل مما توقعه الخبراء ولا يرقى إلى مستوى "الموجة الحمراء" التي وعد بها الجمهوريون، الذين سيتمكنون الآن من عرقلة مشاريع قوانين الديمقراطيين حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر .2024

ورغم أن سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب تأتي بغالبية ضئيلة إلا أنها تضمن له قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل الرئيس  جو بايدن  خلال العامين المقبلين.

وستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ في أعقاب أداء مخيّب خلال انتخابات منتصف الولاية.

من جهته هنأ الرئيس الأمريكي بايدن ،الجمهوريين على فوزهم بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، قائلا إنه مستعد للعمل معهم. وقال بايدن في بيان صدر بعد لحظات من إذاعة محطات بث أمريكية للنتائج: "أهنئ زعيم الأقلية (في مجلس النواب كيفين) مكارثي على فوز الجمهوريين بأغلبية مجلس النواب، وأنا مستعد للعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب لتحقيق نتائج للأسر العاملة". وأضاف بايدن: "سأعمل مع أي شخص ،جمهوري أو ديمقراطي، على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج (للشعب الأمريكي)".

ا.ف/ ع.ج.م  (د.ب.أ، أ.ف.ب)

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