الجمهوريون يسمون ترامب مرشحا لهم والأخير يسمى نائبه المنتظر

سمى الحزب الجمهوري الأمريكي رسميا دونالد ترامب مرشحا له للمنافسة على الرئاسة لولاية ثانية في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، فيما كشف الرئيس السابق عن نائبه المستقبلي المنتظر، الذي سيخوض معه المنافسة نحو البيت الأبيض.

سمى الحزب الجمهوري الأمريكي رسميا دونالد ترامب مرشحا له للرئاسة في مواجهة الرئيس جو بايدن الساعي لولاية ثانية في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. وحصد الرئيس السابق أصوات غالبية المندوبين في المؤتمر الوطني للحزب، في تصويت لا يزال جاريا، علما بأنه من المفترض أن يقبل هذا الترشيح رسميا الخميس.

وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين (15 يوليو/تموز 2024)، تسمية السناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو جيه.دي فانس ليخوض الانتخابات معه على بطاقة نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية. وكان فانس قد انتقد ترامب في السابق بعبارات لاذعة، لكنه أصبح بعد ذلك أحد أقوى المدافعين عنه.

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وأوردت منصة تروث سوشيال التابعة لترامب هذا النبأ مع بدء المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يستمر أربعة أيام في ميلووكي لإعلان مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية. وقد يؤدي اختيار فانس إلى زيادة إقبال مناصري ترامب على التصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني نظرا لأنه يحظى بشعبية كبيرة بين قاعدة المرشحين الجمهوريين. لكنه لن يجذب على الأرجح الكثير من الناخبين الجدد بل وربما ينفر منه بعض المعتدلين.

ونجا ترامب (78 عاما) من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا يوم السبت على يد مسلح، وهو الهجوم الذي لا تزال دوافعه مجهولة.

وكان فانس قد انتقد ترامب بقوة قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2016 واستمر في انتقاده لما بعد الانتخابات، واصفا إياه بأنه "أحمق" و"هتلر أمريكا"، من بين ألقاب أخرى.

ولكن مع استعداد فانس للترشح لمجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو في 2022، تحول إلى أحد أكثر المدافعين عن ترامب وأعلن دعمه له حتى عندما رفض بعض زملائه في مجلس الشيوخ القيام بذلك.

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)