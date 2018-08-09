الجمعية العامة للأمم المتحدة تصادق على باشيليت مفوضة لحقوق الإنسان

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة(10 آب/أغسطس 2018) على تعيين رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت في منصب مفوضة المنظمة الدولية المقبلة لحقوق الإنسان. وتحل باشيليت، التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة شيلي، محل الأردني زيد بن رعد الحسين، الذي سيترك المنصب في 31 آب/ أغسطس بعد انتهاء ولايته من أربع سنوات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "سعيد" بالموافقة على تعيين باشيليت التي رشحها لشغل المنصب، وأضاف أنها كانت "شخصية مذهلة" خلال توليها رئاسة شيلي لفترتين وخلال عملها في الأمم المتحدة.

وشغلت باشيليت منصب رئاسة شيلي لفترتين من 2010-2006 ومن 2018-2014، وشغلت منصب المدير التنفيذي للجنة المرأة بالمنظمة الدولية في الفترة بين عامي 2010 و2013. وخلال رئاستها لشيلي، أجرت باشيليت برنامج إصلاح طموح، يشمل تعليما عاليا مجانيا للعديد من الطلاب، وتحرير تشريعات الإجهاض واتخذت خطوات لزيادة مكافآت التقاعد العامة.

ويعرف عن زيد انتقاده الصريح لقادة العالم، بما في ذلك الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والفلبيني رودريجو دوتيرتي. وكان ينتقد ميانمار، وكذلك سوريا وبوروندي، لرفضهم دخول محققين تابعين للأمم المتحدة مكلفين بالنظر في الانتهاكات الجسيمة المزعومة.

من جانبها، قدمت الخارجية الألمانية التهنئة الحارة لباشيليت بمناسبة انتخابها في منصبها الأممي الجديد، كما شكرت الخارجية جهود المفوض المنتهية ولايته زيد بن رعد الحسين واصفة غياه بالمدافع العنيد عن حقوق الإنسان في العالم.

ح.ع.ح/ي.ب(د.ب.ا/رويترز)