 الجلد والسجن لسودانيات ″شاركن″ بالاحتجاجات | أخبار | DW | 09.03.2019

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أخبار

الجلد والسجن لسودانيات "شاركن" بالاحتجاجات

غداة توجيه الرئيس عمر البشير بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات لمشاركتهن في احتجاجات ضد الحكومة، قال التحالف الديمقراطي للمحامين إن تسع نساء محتجات حُكم عليهن بالجلد عشرين جلدة والسجن شهراً للمشاركة في الاحتجاجات.

Sudan | Protest (Reuters/File Photo/N. Abdallah)

صورة من الأرشيف لمظاهرة شهدت مشاركة كثيفة للنساء

قال التحالف الديمقراطي للمحامين إن تسع نساء محتجات في السودان حُكم عليهن السبت (التاسع من آذار/ مارس 2019) بالجلد عشرين جلدة والسجن شهراً للمشاركة في الاحتجاجات. جاء ذلك بعد يوم واحد من توجيه الرئيس عمر البشير بالإفراج عن جميع النساء المحتجزات لمشاركتهن في مظاهرات مناهضة للحكومة. وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي، ما نتج عنه سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم والتي أدانت النساء التسع.

وقال التحالف الديمقراطي للمحامين - وهو جزء من تجمع المهنيين السودانيين المنظم الرئيسي للاحتجاجات - إن أكثر من 800 شخص حوكموا أمام محاكم الطوارئ.

وكان البشير أمر أمس الجمعة وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالإفراج عن جميع النساء اللائي اعتقلن لصلتهن بالمظاهرات.

وشارك مئات في احتجاجات بالخرطوم وأم درمان في ذلك اليوم دون أن تردعهم إجراءات الطوارئ. كما أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين لمظاهرات جديدة في أم درمان غداً الأحد.

خ.س/ ي.أ (رويترز)

  • Südsudan WFP Hilfe in Rubkuai (Reuters/S. Modola)

    مأساة جنوب السودان.. مجاعة وحرب أهلية

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    حطت مروحية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، في قرية روبكواكي بجنوب السودان محملة بالمواد الغذائية التي يحتاجها السكان في شمالي جمهورية جنوب السودان.

  • Südsudan WFP Hilfe in Rubkuai (Reuters/S. Modola)

    مأساة جنوب السودان.. مجاعة وحرب أهلية

    كل سلة غذاء تنقذ من الموت

    نظرا لعدم وجود إمكانية لإيصال المساعدات الغذائية للمحتاجين إليها عن طريق البر، لجأت الأمم المتحدة إلى نقل المساعدات وإيصالها للسكان المهددين بالمجاعة عن طريق الجو بواسطة المروحيات وطائرات الشحن.

  • Südsudan Frauen mit Säcke in Nimini village (Reuters/S. Modola)

    مأساة جنوب السودان.. مجاعة وحرب أهلية

    سلة غذائية تكفي للأسرة

    يحتاج حوالي خمسة ملايين شخص للمساعدات الغذائية في جنوب السودان، حسب تقديرات الأمم المتحدة، التي لم تستطع حتى الآن جمع الأموال اللازمة لمساعدة المتضررين.

  • Südsudan Dürre Hunger Mutter mit Kind in Juba (Reuters/S. Modola )

    مأساة جنوب السودان.. مجاعة وحرب أهلية

    أمل بإنقاذ حياة الأطفال

    تحتوي كل علبة معجون مكسرات وزنها 500 غرام على الحريرات والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها المرء، وبواسطتها تستطيع المنظمات الإغاثية إنقاذ حياة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ومهددين بالمجاعة.

  • Sudan Dürre bei El-Fasher (Getty Images/AFP/A. Shazly)

    مأساة جنوب السودان.. مجاعة وحرب أهلية

    ليس الجفاف فقط

    قلة الأمطار والجفاف أحد أسباب المشكلة وتهديد المجاعة لنصف سكان جنوب السودان، ولكن الجفاف وحده ليس سبب انتشار المجاعة، حيث هناك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة في الكثير من المناطق في جنوب السودان.

  • Südsudan Kämpfer (picture alliance/AP Photo/J. Lynch)

    مأساة جنوب السودان.. مجاعة وحرب أهلية

    حرب أهلية مستمرة

    في الحقيقة سبب المجاعة في جنوب السودان هو الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات في الجمهورية الفتية التي تأسست قبل ست سنوات أي عام 2011. وقد تسببت الحرب الأهلية في نزوح 20 بالمائة من السكان وتدمير الكثير من القرى، وليست هناك مؤشرات على قرب نهاية هذه الحرب ومآسيها. بيتر هيله/ ع.ج


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