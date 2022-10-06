 الجفاف في العراق | DW الأخبار | DW | 06.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

الجفاف في العراق

يعاني العراق من جفاف اثر على منسوب المياه في عدد من الانهار شمال البلاد. شح المياه يشكل خطراً حقيقياُ على حياة السكان في كردستان ما يتوجب اتخاذ اجراءات سريعة

المزيد من المركز الإعلامي

مهرجان أكتوبر 2022

مهرجان أكتوبر 2022 06.10.2022

النظام الغذائي قليل الكربوهيدرات

النظام الغذائي قليل الكربوهيدرات 06.10.2022

قصتي مع كوفيد

قصتي مع كوفيد 06.10.2022

ارتفاع أعداد المدارس الخاصة بشمال سوريا يضع الأسر الفقيرة أمام خيار صعب، ألا وهو ترك التعليم!

تكلفة المدارس الخاصة شمال سوريا تحرم الفقراء من مقاعد الدراسة 06.10.2022

المزيد DW الأخبار

في أفغانستان، تتزايد الاحتجاجات النسائية من أجل الحصول على الحقوق الأساسية وخاصة الحق في التعليم.

أفغانستان .. احتجاجات نسائية مستمرة من أجل الحق في التعليم 06.10.2022

دعا البرلمان الأوروبي الخميس بروكسل إلى فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ضالعين في وفاة مهسا أميني وفي قمع الاحتجاجات ال

البرلمان الأوروبي يطالب بفرض عقوبات على ايران 06.10.2022

40 زعيما أوروبيا يجتمعون في براغ على وقع التهديد النووي الروسي وأزمة الطاقة

أكثر من 40 قائدا أوروبيا يجتمعون في براغ لمناقشية قضايا الأمن والطاقة 06.10.2022

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

مهرجان أكتوبر 2022 06.10.2022

اقرأ أيضا

Fotografin: Daniela Sala Alle Rechte der DW eingeräumt (I confirm that the selected pictures can be used for all DW layout channels.)*** Ayed Sarir village, Tabqa, NE Syria. Ahmad Mahmoud Alahri (62) had 8,000 olive, lemons and fruit trees, together with his brother: in the past few years he lost over 6,000 of them. He estimated that half were lost due to Daesh destruction, and half just in the past year, due to droughts. Although his land is few kilometers from Tabqa dam lake (the biggest water reservoir in NES) the level of the lake got so low that pumps that used to serve the nearby villages and lands can no longer operate.

الجفاف وأزمة المياه في شمال سوريا.. من المسؤول؟ 18.12.2021

يعاني شمال شرق سوريا من أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاما، نتيجة التغير المناخي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. والتوترات السياسية مع تركيا التي تتهم باستخدام المياه سلاحا، أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان.