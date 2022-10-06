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الجفاف في العراق

يعاني العراق من جفاف اثر على منسوب المياه في عدد من الانهار شمال البلاد. شح المياه يشكل خطراً حقيقياُ على حياة السكان في كردستان ما يتوجب اتخاذ اجراءات سريعة