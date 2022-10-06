الجفاف في العراق

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يعاني العراق من جفاف اثر على منسوب المياه في عدد من الانهار شمال البلاد. شح المياه يشكل خطراً حقيقياُ على حياة السكان في كردستان ما يتوجب اتخاذ اجراءات سريعة
يعاني شمال شرق سوريا من أسوأ موجة جفاف منذ حوالي 70 عاما، نتيجة التغير المناخي وقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. والتوترات السياسية مع تركيا التي تتهم باستخدام المياه سلاحا، أدت إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة السكان.
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