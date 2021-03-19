الجزائر: 23 معتقلاً من "الحراك" يضربون عن الطعام

بدأ 23 موقوفاً اعتقلوا إثر مسيرة للحراك الاحتجاجي في الجزائر إضراباً عن الطعام منذ الأربعاء، وفق ما أفادت لجنة دعم لمسجوني الرأي السبت (10 أبريل/ نيسان 2021).
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها في "فيسبوك": "السبت 10 نيسان/أبريل 2021، يخوض 23 معتقلاً لليوم الرابع إضراباً عن الطعام في سجن الحراش (في العاصمة) انطلقوا فيه منذ الأربعاء 7 نيسان/أبريل".
وأوقف 24 شخصاً في الثالث من الشهر الحالي، بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح". وجرى الإيقاف خلال محاولة نشطاء من الحراك التظاهر وسط العاصمة الجزائرية.
وبعد عام من توقف التظاهرات على خلفية انتشار فيروس كورونا، عاد نشطاء الحراك إلى الشوارع منذ 22 فبراير/ شباط، في الذكرى الثانية لانطلاقه، للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962. ويتظاهر الطلبة كل ثلاثاء، فيما تخرج تظاهرات عامة كل جمعة.
وحاولت مجموعات صغيرة من النشطاء التظاهر السبت، إلا أن الشرطة غالباً ما تفرّق هذا النوع من الاحتجاجات بسرعة.
وأوقف نشطاء آخرون السبت في الجزائر، لاسيما في القصبة (المدينة القديمة) وحيّ باب الوادي الشعبي، الذي يمثّل معقلاً للحراك، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، التي لم تحدد عددهم، لكنها أحصت وجود ستين ناشطاً من الحراك وراء القضبان.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أصدر في فبراير/ شباط عفواً عن نحو أربعين موقوفاً على خلفية الحراك، الذيما يزال يواجه اتهامات من السلطات الجزائرية بأنه مخترق من نشطاء إسلامويين، ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (التي تم حلها عام 1992)، وبأنهم "يسعون لجرّ الاحتجاجات إلى العنف".
من جانبها، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير عن الجزئر، المنشور الأربعاء: "مرة أخرى هذا العام، اعتقلت السلطات وحاكمت متظاهرين سلميين وصحفيين ونشطاء ومواطنين مارسوا بشكل سلمي حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".
كما انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الجزائر في تقريرهاحول وضع حقوق الإنسان في العالم، واستنكرت بالتحديد الاعتقال التعسفي للمسجونين السياسيين وعدم استقلال القضاء والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة.
ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)
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عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
أول المطالب "لا للعهدة الخامسة"
كان لإعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة. الاحتجاجات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير2019 عمت معظم مدن الجزائر للمطالبة في بادي الأمر بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة. وعبر المتظاهرون عن رفضهم من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة".
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عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
تأجيل الانتخابات الرئاسية
مع تواصل الاحتجاجات أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/ آذار 2019 تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل/ نيسان2019، كما أعلن عن عدوله عن الترشح لولاية خامسة ودعا إلى تشكيل حكومة جديدة. لم تثنِ هذه القرارات المتظاهرين عن مواصلة حراكهم ضد بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاماً، والذي يعاني من تداعيات جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك منذ أعوام.
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عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
إعادة السلطة للشعب
بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس، احتشد مئات الآلاف من الجزائرين في مختلف الولايات، في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة. من جهته أعلن رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.
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عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
رفع سفق المطالب
تواصلت الاحتجاجات، التي اتسمت بالسلمية واعتبرت الأكبر منذ تولي عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999. لكن بعد أن أعلن بوتفليقة عن تشكيل حكومة جديدة في 31 مارس/ آذار 2019، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع وتضمنت أسماء أخرى من النظام القديم، أبرزهم نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح، شهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى تظاهر الآلافِ من الجزائريين الذي رفعوا سقفَ مطالبِهم إلى "إسقاطِ النظام".
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عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
بوتفليقة يستسلم لضغط الشارع
لكن استمرار الحراك الشعبي المطالب بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة ورحيل رموز نظامه، وإصرار قائد الجيش على رحيل بوتفليقة، من خلال تطبيق المواد 7 و8 و 102 من الدستور، زاد من تأزيم الوضع في الجزائر. وبعد أن أمضى نحو عشرين عاماً في الحكم، قدم عبد العزيز بوتفليقة استقالته في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، مستسلما أمام ضغط الشارع.
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عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
مواصلة الحراك الشعبي
رغم دفع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تقديم إستقالته، والتسبب في سجن عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، منهم سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر لعبد العزيز بوتفليقة، يواصل المحتجون المطالبة بتفكيك النظام ورحيل رموزه. لكن الكثيرين يتساءلون عن الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه الحركة الاحتجاجية منذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وبدء عمل حكومته.
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عام على حراك الجزائر.. مطالب تحققت وأخرى على قائمة الانتظار
كسب ودً المحتجين
بمجرد انتخابه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 في اقتراع رفضه الحراك، وقاطعه غالبية الجزائريين، وعد الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل الدستور وشكل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة ستعرض للاستفتاء الشعبي. وبدأ الرئيس الذي يحاول كسب ودَ المحتجين مشاورات مع شخصيات سياسية بعضها محسوب على الحراك من أجل الوصول إلى "دستور توافقي". إعداد: إيمان ملوك.