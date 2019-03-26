 الجزائر في الجمعة السادسة - مئات الآلاف يطالبون بإعادة السلطة للشعب | أخبار | DW | 29.03.2019

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أخبار

الجزائر في الجمعة السادسة - مئات الآلاف يطالبون بإعادة السلطة للشعب

بدأ الجزائريون عبر مختلف الولايات، بالاحتشاد في السّاحات الرّئيسية بالبلاد، مطالبين في الجمعة السّادسة برحيل النّظام الحاكم وتفعيل المادة 07، التي تنص على أن الشّعب هو مصدر كل سلطة.

Algerien, Freitagsdemo (picture alliance/dpa)

في العاصمة الجزائرية توافد الآلاف منذ صباح اليوم (الجمعة 29 آذار/ مارس 2019) على السّاحات الرّئيسية، رافعين مختلف الشّعارات الرّافضة للنّظام.

وتأتي الجمعة السّادسة للتظاهرات، بعد إعلان رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، الذي كان قد أشار إلى أن حل الأزمة في البلاد يكمن في تفعيل المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس.

ويحمل المتظاهرون مختلف الشّعارات، وسط تعزيزات أمنية وانتشار كبير لرجال الشرطة وتحليق مروحيات، ويطالب المحتجون بـ"تطبيق الشّق الثاني من المادة 102 أي استقالة الرّئيس"، مع تفعيل المادة 07 ، وتشهد الجزائر احتجاجات على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ويطالبون أيضا برحيل اركان نظامه.

ويواجه بوتفليقة أكبر أزمة منذ توليه السلطة قبل 20 عاما وقد أخفق في استرضاء الجزائريين بإعلانه عدم الترشح لولاية خامسة.

ومطالب المحتجين طموحة، إذ يريدون الإطاحة بالنظام السياسي برمته واستبداله بجيل جديد من القادة قادر على تحديث البلد المعتمد على النفط ومنح الأمل للسكان الذين يتوقون لحياة أفضل.

م.م/ ح.ز(د ب أ، رويترز)

  • Algerien Proteste gegen die Regierung (picture-alliance/dpa/XinHua)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    شعلة الاحتجاجات

    بعد إعلان ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ أبريل 2019، أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بذلك شهوراً من التكهنات حول إعادة ترشحه لولاية جديدة. وكان لهذا الإعلان وقع الصدمة في الجزائر، ما خلق حالة غليان، بدأ إفتراضياً على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة رافضة.

  • Screenshot Twitter Account JohnHanaDahli (Twitter/JohnHanaDahli)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    من العالم الافتراضي

    انطلقت الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في بادئ الأمر عبر دعوات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى دعوات أخرى أطلقتها حركة "مواطنة" وحركات وأحزاب المعارضة الرافضة لإعادة انتخابه. وتشهد العاصمة الجزائرية ومدن أخرى منذ الجمعة الماضي تظاهر الآلاف من الجزائريين، أغلبهم من الشباب.

  • Algerien - Studentenproteste (picture-alliance/F. Batiche)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    "لا للعهدة الخامسة"

    عبر المتظاهرون في الجزائر عن رفضهم ترشح بوتقليفة لولاية خامسة من خلال ترديد شعارات مختلفة، أبرزها "لا للعهدة الخامسة" وأخرى مثل"لا بوتفليقة لا السعيد" في إشارة الى شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يتم الحديث عنه كخليفة للرئيس. وكذلك "بوتفليقة إرحل" و"أويحيى إرحل" إضافة الى أغان معارضة للحكومة يرددها عادة المشجعون في الملاعب.

  • Algerien | Tausende protestieren gegen fünfte Amtszeit von Präsident Bouteflika (picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Belghoul)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    سلمية الاحتجاجات

    تتسم الاحتجاجات الحالية، التي تعد الأكبر منذ تولي الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم عام 1999، بالسلمية وسط انتشار أمني غير مسبوق. كما انتشر رجال الشرطة، وقوات مكافحة الشغب صبيحة اليوم بشكل مكثف، للتمركز في النقاط الأساسية التي من المتوقع أن يصل إليها المحتجون.

  • Algerien Proteste gegen die Regierung (AFP/R. Kramdi)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    صحوة الشعب

    يشارك في الاحتجاجات مختلف أطياف المجتمع الجزائري. وشكل الشباب الفئة الأكثر حضوراً في الشارع. كما انضم آلاف الطلبة الجزائريين إلى الاحتجاجات المناهضة لترشح بوتفليقة. وللمرة الأولى في تاريخ الجزائر يشارك صحفيو التلفزيون الرسمي والإذاعة الحكوميتين في احتجاج ضمن موجة المطالب الشعبية المناهضة لترشح بوتفليقة.

  • Algerien Wahlen | Kundgebung des Kandidats Rachid Nekkaz (AFP/R. Kramdi)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    مرشحون خطفوا الأضواء

    يقف أمام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مرشحون آخرون، أمثال الجنرال السابق، علي غديري، وكذلك المرشح الإسلامي عبد السلام مقري، الذي يمثل تيار الإخوان المسلمين. بالإضافة إلى الناشط السياسي رشيد نكاز، الذي خطف الأضواء إثر التفاف حشود من المؤيدين حوله أمام مقر بلدة الجزائر الوسطى، ما دعا الشرطة إلى اجباره على مغادرة المكان.

  • Algerien Bouteflika Amtseid (Reuters)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    المرشح "الغائب"

    عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيكمل عامه الثاني والثمانين السبت المقبل، موجود منذ الأسبوع الماضي في جنيف لإجراء فحوصات طبية دورية، حيث يتوقع أن تستغرق إقامته في سويسرا فترة قصيرة بحسب بيان رئاسة الجمهورية. بوتفليقة، الذي تولى الرئاسة منذ عام 1999، لم يظهر علنا إلا نادراً منذ أصيب بجلطة دماغية في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

  • Algerien Proteste gegen die Regierung (picture-alliance/dpa/A. Belghoul)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    جمعة "مليونية"

    يستعد الجزائريون المعارضون لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة للخروج في مسيرات مليونية (الجمعة الأول من آذار/ مارس 2019). ويأتي ذلك استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء شباب عبر فيسبوك، ينادون بمليونية، قبل يومين من انتهاء عملية سحب استمارات الترشح من جانب الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية في نيسان/إبريل المقبل.

  • Algerien Parlamentswahlen 04.05.2017 (picture-alliance/abaca/B. Ramzy)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    تسريبات محرجة

    في ظل الاحتجاجات، ظهر تسريبان: الأول خص وثائق سرية لأجهزة الاستخبارات المحلية، نشرتها مجلة "لوبس" الفرنسية وكشفت عن كيفية وصول بوتفليقة إلى موقع الرجل الثاني في النظام الجزائري. أما التسريب الثاني فيعود إلى مكالمة هاتفية بين عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، مع علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من النظام، تتضمن جزءاً من خططهما لتجاوز حالة الاحتجاجات (لم يتم تأكيد صحة التسريب رسميا).

  • Wahlen in Algerien Präsident Abd al-Aziz Bouteflika (picture-alliance/dpa/S. Djarboub)

    حراك الجزائر ـ الاحتجاجات تدخل مخاض "جمعة الحسم"

    يوم حاسم في تاريخ الجزائر

    ورغم تواصل الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة، قال مدير حملته الانتخابية يوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير) إن الرئيس سيقدم بشكل رسمي أوراق ترشحه لولاية جديدة في الثالث من مارس/ آذار، أي 15 يوماً قبل الانتخابات. ما قد يوسع من حالة الرفض للعهدة الخامسة ويجعله يوماً حاسماً في مصير البلاد. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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