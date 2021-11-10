الجزائر: عودة مهرجان الفيلم الأوروبي

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بعد تعليق خلال العام الماضي، عاد مهرجان الأفلام الأوروبية مجددا ً لعشاقه بالجزائر، حيث احتضنت قاعة السينماتيك أو متحف السينما بالعاصمة الجزائر فعاليات الدورة السادسة. نظم المهرجان بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر تحت شعار "الانتماء الأسرة والانتقال".
في العشرين من نوفمبر عام 1945 بدأت محاكمات "ن نورنبيرغ " الأولى لكبار مجرمي الحرب العالمية الثانية.
12 فيلما ما بين روائي وتسجيلي تشارك في عروض النسخة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إلى جانب برنامج العروض خارج المسابقة الرسمية، وبرامج عروض بانوراما مصرية، واحتفالية بالمئوية الثانية للأديب الروسي دوستويفسكي.
تُوفي الممثل المصري الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، تاركاً إرثاً ضخماً في خزائن السينما والدراما والمسرح في مصر بالمشاركة في 150 فيلماً وأكثر من 60 عملاً درامياً و20 مسرحية.
الغرب يهتم بأفريقيا ويراجع علاقته معها، من الناحية الاقتصادية والجمالية أيضاً. الثقافة الشعبية الأفريقية لها تأثير كبير على الغرب، ونجومها يجذبون الاهتمام في جميع أنحاء العالم.
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