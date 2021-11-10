الجزائر: عودة مهرجان الفيلم الأوروبي

رحيل الممثل المصري محمود ياسين بعد إرث ضخم في خزائن الفن

تُوفي الممثل المصري الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، تاركاً إرثاً ضخماً في خزائن السينما والدراما والمسرح في مصر بالمشاركة في 150 فيلماً وأكثر من 60 عملاً درامياً و20 مسرحية.