 الجزائر: عودة مهرجان الفيلم الأوروبي | DW الأخبار | DW | 10.11.2021

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الجزائر: عودة مهرجان الفيلم الأوروبي

بعد تعليق خلال العام الماضي، عاد مهرجان الأفلام الأوروبية مجددا ً لعشاقه بالجزائر، حيث احتضنت قاعة السينماتيك أو متحف السينما بالعاصمة الجزائر فعاليات الدورة السادسة. نظم المهرجان بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر تحت شعار "الانتماء الأسرة والانتقال".

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