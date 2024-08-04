الجزائر- دعم شعبي ورسمي لإيمان خليف وسط الجدل حول جنسها

قبل انطلاق دورة باريس والشائعات تلاحق الملاكمة الجزائرية إيمان خليف حول أحقية مشاركتها في الأولمبياد. اللجنة الأولمبية أنصفتها وسط تعاطف شعبي ورسمي في بلادها، دعما لمشوارها الذي ضمنت فيه البرونية على الأقل.

تلقت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف دعما شعبيا ورسميا كبيرا في بلدها وسط الجدل الكبير حول أهلية مشاركتها في منافسات ملاكمة السيدات في أولمبياد باريس.

ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على حسابه الرسمي بشبكة (إكس) للتواصل الاجتماعي رسالة إليها قائلا: "مبروك التأهل إيمان خليف، لقد شرفت الجزائر والمرأة الجزائرية والملاكمة الجزائرية. سنقف إلى جانبك مهما كانت نتائجك. بالتوفيق في الدورين القادمين، و إلى الأمام".

يأتي هذا بعدما ضمنت خليف، البرونزية على الأقل بعد تغلبها السبت على المجرية آنا لوكا هاموري في دور الثمانية في منافسات وزن 66 كيلوغراما.

إلى أن خليف، وبعد أن استبعدت من بطولة العالم للسيدات 23، لـ "عدم استيفائها معايير الأهلية الجنسانية المطلوبة"، وجدت نفسها في أولمبياد باريس مرة أخرى موضع انتقادات حادة تخطت الأطلسي طالت أهليتها، وهناك من وصفها بـ"المتحولة جنسيا" تواجه النساء.

وبعد فوزها باجماع الحكام في نزال هاموري، خرجت إيمان خليف باكية تأثراً من الحلبة، وقالت لقناة بي إن سبورتس "هذه قضية كرامة وشرف كل امرأة او أنثى. الشعب العربي كله يعرفني منذ سنوات. منذ سنوات وأنا ألاكم في مسابقات الاتحاد الدولي الذي ظلمني. لكن أنا عندي الله". ودخلت بعد ذلك إلى غرفة خلع الملابس ملفوفة بالعلم الجزائري.

الاتحاد الدولي ضد المشاركة

وإلى جانب خليف هناك جدال أيضا بشأن التايوانية لين يو-تينغ بشأن حقها في المشاركة في أولمبياد باريس.

وتم استبعاد خليف من بطولة العالم 2023 من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة. وكان الاتحاد مسؤولا عن تنظيم بطولات العالم، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية لم تعد تعترف به بسبب مشاكل الحوكمة.

وقد ذكر الاتحاد الدولي للملاكمة في بيان يوم الأربعاء الماضي أن خليف ولين كان ينبغي عدم مشاركتهما في الأولمبياد، لـ"توفير العدالة". وأضاف: "أظهرت (الاختبارات) بشكل قاطع أنهما لم تفيا بمعايير الأهلية اللازمة المطلوبة، وتم اكتشاف أنهما تمتعتا بمزايا تنافسية على متنافسات أخريات".

اللجنة الأولمبية تنصف خليف

في المقابل، حسمت اللجنة الأولمبية بيانا تؤكد فيه "أهلية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف للمشاركة في دورة باريس". ودافع مارك آدامز، المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، عن مشاركتها في مؤتمر صحفي، أول أمس الجمعة، قائلا إنها "وُلدت أنثى، وهي مسجلة أنثى، وعاشت حياتها كأنثى، وتُلاكم كأنثى، ولديها جواز سفر أنثى".

وعلل آدامز كلامه بنزالات سابقة انهزمت فيها خليف في أولمبياد طوكيو السبقة أمام منافسات سيدات.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)