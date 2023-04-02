الجزائر.. توقيف المعارض السياسي كريم طابو مجددا

اعتقلت الشرطة الجزائرية مساء الثلاثاء (24 مايو/ أيار 2023) المعارض السياسي كريم طابو أحد أبرز وجوه الحراك المؤيد للديموقراطية في منزله، حسبما أعلنت عائلته ووسائل إعلام محلية.

وقال شقيقه جعفر عبر حسابه على "فيسبوك"، إنّ كريم طابو "اعتُقل في دالي إبراهيم بالجزائر العاصمة". وأضاف أنّه لم يتم "تحديد تاريخ تقديمه أمام النيابة العامة"، ولا الوقائع المنسوبة إليه.

ومساء الثلاثاء، أشار جعفر طابو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نقلاً عن المحامي توفيق بلعلى، إلى أنّ شقيقه "اعتُقل في دالي إبراهيم من طرف أشخاص بالزي المدني دون معرفة الجهاز الذي ينتمون إليه".

ويرأس كريم طابو (48 عاماً) حزباً معارضاً صغيراً هو "الاتحاد الديموقراطي والاجتماعي" الذي لم يحُز على تصريح من السلطات. كما أنّه أحد الوجوه الأكثر شعبية في الحراك الذي شهد تظاهرات كبيرة من شباط/ فبراير 2019 إلى أوائل العام 2020.

وكان قد حُكم على طابو في آذار/ مارس 2020، وقضى عقوبة بالسجن لمدة عام بتهمة "تقويض الأمن القومي"، بسبب مقطع فيديو على حساب حزبه على فيسبوك انتقد فيه تدخل الحكومة والجيش في الشؤون السياسية.

ووفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال عشرات الأشخاص الذين هم على صلة بالحراك أو بالدفاع عن الحريات الفردية، مسجونين في الجزائر.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب)