الجزائر- توقيف العشرات من المتظاهرين ضد ترشح بوتفليقة

جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الجزائري "أنّ مصالحها سجلت (...) توقيف 41 شخصا، للإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم الممتلكات" كما نقلت وكالة الانباء الفرنسية اليوم (السبت 23 شباط/ فبراير 2019) .
ويُظهر العدد القليل للموقوفين رغم الأعداد الكبيرة للمتظاهرين أنّ المسيرات والاحتجاجات جرت دون تسجيل حوادث تذكر خاصة أن الشرطة لم تتدخل لمنعها لا سيما في العاصمة حيث يمنع أيّ نوع من التظاهر منذ 2001. المتظاهرون الذي يشكل الشباب غالبيتهم، مزقوا صورة لبوتفليقة كانت معلقة في واجهة أحد البيوت، ودعوا رئيس الوزراء أحمد أويحيى إلى الاستقالة حسبما، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
ولم تذكر الشرطة في بيانها عدد المتظاهرين الذين شاركوا في المظاهرات، إلا أنّ مصدراً من قوات الأمن فضل عدم ذكر اسمه أكد لوكالة فرانس برس تسجيل حوالي 20 ألف متظاهر عبر التراب الوطني منهم أكثر من 5000 في العاصمة و4000 في بجاية (حوالي 200 كلم شرق الجزائر) .
وبحسب نفس المصدر فقد شملت عمليات التوقيف، 38 شخصا في العاصمة الجزائرية التي شهدت صدامات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين كانوا يحاولون الوصول الى مقر رئاسة الجمهورية. ولم يتم تسجيل أي إصابات سواء في صفوف مصالح الأمن أو المتظاهرين، بحسب المصدر.
وباستثناء بعض الصدامات التي شهدتها العاصمة الجزائرية حيث رشق المتظاهرون بالحجارة الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، لم يتم تسجيل أي حوادث أخرى خلال يوم الجمعة. وجرت التظاهرات في وسط العاصمة الجزائرية وفي عديد المناطق الأخرى استجابة لدعوات أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أنّ عبد العزيز بوتفليقة البالغ 81 عاما يحكم الجزائر منذ 1999 وقرر في بداية شباط/فبراير الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/أبريل عبر رسالة شرح فيها برنامجه، واضعا حداً لشهور من التساؤلات.
ودارت التساؤلات حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم منذ اصابته بجلطة في الدماغ في 2013 منعته من التحرك وأثرت على قدرته على الكلام.
م.م/ ع.ج.م (أ ف ب)
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
بمشاركة 22 دولة عربية احتفل في الجزائر الخميس 16 أبريل/ نيسان باختيار قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015. وتم استعراض تاريخ المدينة من العهد الأمازيغي والروماني والتركي.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
وحضرت وفود عربية رسمية، كما حضرت أيضا فرق فنية من دول عربية شاركت أهل مدينة قسنطينة الفرحة من خلال رقصات شعبية والصورة هنا من أحد شوارع قسنطينة بالليل.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
وحتى دول الخليج أرسلت فرقا شعبية، كهذه الفرقة مثلا، للمشاركة في الاحتفال الذي حضره أيضا أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
من معالم قسنطينة كهف الدبدبة ، الذي يبلغ طوله 60 مترا و يقع بالصخرة الشمالية لقسنطينة، و يعتبر محطة أثرية تعود إلى فترة ما قبل التاريخ.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
تشتهر قسنطينة بأنها "مدينة الجسور". هنا بقايا لجسر قديم يعود للعهد الروماني. وتنتشر مثل هذه الجسور في قسنطينة و تعد من بين أهم الأماكن التي يقصدها السياح للزيارة.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
جسر باب القنطرة، جسر قديم بناه الأتراك عام 1792 وهدمه الفرنسيون ليبنوا على أنقاضه الجسر الحالي، الذي يعود تاريخ بنائه إلى عام 1863 ميلادية.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
جسر قنطرة لجبال، واحد من بين أهم جسور المدينة المعلقة، و يقصده عدد كبير من السياح و يعود لحقبة الاتراك.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
صورة للمسجد الكبير، الذي بني في عهد الدولة الزيرية سنة 1136 ميلادية. وقد أقيم على أنقاض معبد روماني و تم ترميمه و يتميز بالكتابات العربية المنقوشة على جدرانه.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
صور لمنطقة تقع وسط قسنطينة يطلق عليها اسم الأهرامات، وتعود أصلا للعهد الروماني. ثم تحولت في العهد العثماني إلى الشكل الذي تظهر به حاليا بعد الترميمات.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
هذا سوق يطلق عليه "السويقة" و يقصده السياح. ويشتهر بأزقته القديمة الضيقة و كل زقاق منها يباع فيه نوع من المصنوعات اليدوية التي ينتجها الحرفيون في المدينة القديمة لقسنطينة.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
نصب الأموات يقع على أعلى صخرة بقسنطينة. بناه الفرنسيون سنة 1934 تخليدا لجنودهم الذين سقطوا في الحرب العالمية الأولى. على سطحه تمثال النصر لامرأة مجنحة تتأهب للتحليق.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
تمثال لعبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر، المولود في قسنطينة سنة 1889. وقد أزيل التمثال بعد قليل من نصبه في المدينة بسبب اعتراض عائلته.
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قسنطينة "مدينة الجسور المعلقة"عاصمة الثقافة العربية 2015
بينما بقي جسر يحمل اسم ابن باديس و تم تدشينه خلال افتتاح عاصمة الثقافة العربية من طرف الوزير الاول الجزائري عبد المالك سلال. إعداد: نور الحياة الكبير- الجزائر