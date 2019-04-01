الجزائر تمنع سفر رجال أعمال على خلفية تهم فساد

ذكر تلفزيون النهار الاثنين (الأول من نيسان/ أبريل 2019) أن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد. وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت أمس الأحد وعلى حدود البلاد مع تونس رجل الأعمال المعروف والمقرب من النخبة الحاكمة علي حداد، أثناء محاولته عبور الحدود إلى تونس.

وتشهد الجزائر تظاهرات حاشدة منذ أكثر من شهر تطالب باستقالة الرئيس المريض عبد العزيز بوتفليقة. كما يريد المتظاهرون في الجزائر جيلاً جديداً من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة، التي يرى الكثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر والمثقل بالمحسوبية.

وطبقاً لقناة النهار، فإن درك باب الجديد حجز جوازات السفر الخاصة ببعض رجال أعمال، لافتة إلى أن كل الإجراءات تخضع للقانون، وتحت إشراف السلطات القضائية. وأشارت إلى أن درك باب الجديد استرجع كل الملفات والوثائق المشبوهة، مشيرة إلى أن التحريات ستشمل المشتبه فيهم وأفراد عائلاتهم والمقربين منهم. وذكرت المصادر أن التحريات قد تمس التحقيق في استثماراتهم وودائعهم بالخارج.

ولم ترد تفاصيل بعد عن الاعتقالات. وقالت محطتا تلفزيون النهار والبلاد مساء أمس الأحد إن بوتفليقة ربما يقدم استقالته هذا الأسبوع. ولم تعلق الحكومة على هذه التقارير.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/رويترز)