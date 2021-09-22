الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية

قرر المجلس الأعلى للأمن بالجزائر اليوم الأربعاء (22 سبتمبر/ أيلول 2021) الإغلاق الفوري للمجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وفق ما أعلنت الرئاسة.

وأورد بيان رسمي أن "المجلس الأعلى للأمن قرر الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم".

واتخذ القرار اثر اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون خصص "لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي"، وفق البيان.

ومن جانبه، ذكر مصدر بشركة الخطوط الملكية المغربية أن إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية اعتبارا من اليوم الأربعاء لن يؤثر إلا على 15 رحلة أسبوعيا إلى تونس وتركيا ومصر.

ووصف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أثر ذلك على الشركة بأنه غير كبير وقال إن الرحلات المعنية قد تغير مسارها لتمر فوق البحر المتوسط.

يذكر أن الجزائر أعلنت في 24 آب/أغسطس الفائت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياه بممارسة "أعمال عدائية، حسب وصف وزير خارجية الجزائر.

ولطالما ساد التوتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، خصوصا على خلفية ملف الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يعتبرها المغرب جزءا لا يتجزأ من أراضيه، فيما تدعم الجزائر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "بوليساريو" التي تطالب باستقلال الإقليم.

والعام الماضي تعمّق الخلاف بين البلدين بعد اعتراف الرئيس الأميركي حينها دونالد ترامب بسيادة المغرب على كامل أراضي الصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.

ص.ش/ خ.س (د ب أ ،أ ف ب، رويترز)