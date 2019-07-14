 الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني على حساب السنغال | عالم الرياضة | DW | 19.07.2019

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عالم الرياضة

الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني على حساب السنغال

توج محاربو الصحراء مسيرة انتصاراتهم في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم بإحراز اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم بعد هدف نظيف بشباك السنغال، وذلك في المباراة النهائية للبطولة على استاد القاهرة الدولي.

Afrika-Cup 2019 Finale | Algerien - Senegal (Reuters/S. Salem)

توج المنتخب الجزائري لكرة القدم مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين وأحرز لقبه القاري الثاني اثر فوزه الثمين 1 / صفر على نظيره السنغالي اليوم الجمعة (19 تموز/يوليو 2019) في المباراة النهائية للبطولة على إستاد القاهرة الدولي. وحسم المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) المباراة لصالحه بهدف نظيف سجل بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة فيما فشل المنتخب السنغالي (أسود التيرانجا) في تعديل النتيجة على مدار شوطي اللقاء.

والهدف هو أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية للبطولة منذ هدف النيجيري باتريك أوديجبامي في مرمى الجزائر بالذات خلال نهائي 1980 الذي شهد فوز نسور نيجيريا على الخضر 3 / صفر.

وأكد المنتخب الجزائري تفوقه على نظيره السنغالي في البطولة الحالية حيث حقق الفوز عليه بنفس نتيجة مباراتهما في الدور الأول لهذه النسخة.

واستعاد المنتخب الجزائري (الخضر) اللقب الأفريقي الغالي بعد غياب دام 29 عاماً. واللقب هو الثاني للمنتخب الجزائري (الخضر) في تاريخ مشاركاته ببطولات كأس الأمم الأفريقية علما بأنه توج بلقبه الوحيد السابق على أرضه عام 1990 بالفوز على نظيره النيجيري في المباراة النهائية للبطولة.

وفي المقابل، فشل المنتخب السنغالي المصنف الأول أفريقياً في الفوز باللقب القاري الأول له حيث سقط للمرة الثانية في المباراة النهائية للبطولة. وكان الفريق خسر بركلات الترجيح أمام نظيره الكاميروني في نهائي نسخة 2002 بمالي.

ولم يساهم الهدف المبكر في ظهور الأداء بالشكل اللائق بالفريقين خلال الشوط الأول حيث تراجع المنتخب الجزائري تدريجياً حتى اعتمد بشكل كبير على الدفاع في النصف الثاني من هذا الشوط.

وفي المقابل، افتقدت هجمات المنتخب السنغالي للحدة الكافية ليفشل أسود التيرانجا في الرد على الهدف المبكر للخضر.

Afrika-Cup 2019 Finale | Algerien - Senegal (Getty Images/AFP/J. Soriano)

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان هجومهما المتبادل مع تفوق نسبي للمنتخب السنغالي في معظم الوقت.

وشهدت الدقيقة 60 احتساب ضربة جزاء للسنغال إثر لمسة يد على عدلان قديورة لكن الحكم ألغاها بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) .

وحقق المنتخب الجزائري اليوم الفوز الرابع له مقابل تعادل واحد فقط في خمس مباريات جمعت بين الفريقين في بطولات كأس الأمم الأفريقية.

ولم يقدم المنتخب الجزائري المستوى المتميز الذي ظهر عليه في مختلف مباريات البطولة لكنه نجح في الحفاظ على تقدمه لنحو 90 دقيقة بعد تقدمه في بداية المباراة.

ولم يكد الفريقان يدخلان أجواء اللقاء حتى باغت المهاجم الجزائري بغداد بونجاح المنتخب السنغالي بهدف التقدم في الدقيقة الثانية من المباراة. وجاء الهدف بعدما استخلص المنتخب الجزائري الكرة من لاعبي السنغال في الناحية اليسرى وانطلق بونجاح بالكرة حتى وصل أمام منطقة الجزاء السنغالية ثم سدد الكرة قوية لترتطم بساق المدافع السنغالي ساليف ساني وتعلو بشكل كبير قبل أن ترتطم بالقائم الأيسر وتسكن المرمى وسط ذهول من لاعبي السنغال.

ومنح الهدف دفعة معنوية هائلة للمنتخب الجزائري الذي ظل الأفضل والأخطر رغم محاولات السنغال للرد.

وواصل المنتخب الجزائري تفوقه حيث كان الأفضل انتشاراً في الملعب وسيطرة على مجريات اللعب وإن تراجعت حدة هجوم الفريق حيث انحصر اللعب لبعض الوقت في وسط الملعب دون أي خطورة على المرميين مع الحذر الدفاعي الشديد من الفريقين.

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غالبا ما تشكل الظروف الصعبة حاجزاً أمام الكثير من الناس لتحقيق أهدافهم، لكن هناك من يتخطاها ليجعل منها شاهداً على إنجازاته. مثال ذلك لاعبون في منتخب الجزائر. (19.07.2019)

بعد مرور الربع ساعة الأول من المباراة، كثف أسود التيرانجا من محاولاتهم الهجومية بحثاً عن هدف التعادل. وحصل المنتخب السنغالي على ضربة حرة بجوار منطقة جزاء الجزائر ولعب منها هنري سايفت الكرة عرضية في الدقيقة 21 ولكن الدفاع الجزائري أبعدها قبل أن تشكل أي خطورة. كما سدد سايفت ضربة حرة قوية في الدقيقة 27 ولكن حارس المرمى الجزائري وهاب رايس مبولحي كان في غاية اليقظة وأمسك الكرة بثبات.

واستغل المنتخب السنغالي تراجع منافسه دون مبرر وكثف ضغطه الهجومي في الربع ساعة الأخير من هذا الشوط أملاً في التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

ووسط موجة من الخشونة بين لاعبي الفريقين، نال رامي بن سبعيني نجم المنتخب الجزائري إنذاراً في الدقيقة 33 للخشونة مع إسماعيلا سار. وأفلت النجم السنغالي ساديو ماني من الحصول على إنذار على الأقل في الدقيقة 36 بعد اعتدائه على سفيان فيغولي بدون كرة خلال تنفيذ السنغال للركلة الركنية الأولى لها في المباراة.

وسدد نيانج كرة صاروخية مباغتة في الدقيقة 38 لكن الحظ وقف بجانب الخضر حيث مرت الكرة مباشرة فوق الزاوية العليا اليمنى للمرمى الجزائري.

وحصل المنتخب السنغالي على ضربتين ركنيتين في الوقت بدل الضائع للشوط الأول لكنه لم يستغلهما بالشكل الجيد لينتهي الشوط بتقدم الخضر بهدف نظيف.

ونال الجزائري يوسف بلايلي إنذارا في الدقيقة 54 للخشونة مع لامين جاساما.

وكثف المنتخب السنغالي هجومه في الدقائق التالية وسنحت الفرصة أمام ساديو ماني عندما وصلت الكرة إليه داخل منطقة الجزاء وراوغ الدفاع الجزائري ثم سدد الكرة بدون إتقان فيما انخلع حذاؤه وارتطمت الكرة بالمدافع جمال الدين بن العمري وضاعت الفرصة.

وحصل يوسف سابالي على ضربة حرة خارج منطقة الجزاء الجزائرية وسددها المتخصص سايفت ولكنها ذهبت في متناول مبولحي.

وأثار الحكم الكاميروني أليوم نيانت القلق في نفوس الجزائريين عندما أطلق صافرته في الدقيقة 60 محتسباً ضربة جزاء للسنغال اثر هجمة سريعة لأسود التيرانجا وتمريرة عرضية لعبها سار من الناحية اليمنى وارتطمت بيد عدلان قديورة. ومع العودة لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، عدل الحكم عن قراره وألغى ضربة الجزاء وأشار باستمرار اللعب. ونال المنتخب الجزائري دفعة معنوية إضافية بإلغاء ضربة الجزاء ليتبادل الفريقان الهجمات الخطيرة مجدداً.

Afrika-Cup 2019 Finale | Algerien - Senegal (Getty Images/AFP/M. El-Shahed)

وأهدر نيانج فرصة مثالية لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66 بعدما تلقى الكرة إثر تمريرة طولية من لامين جاساما وتخلص من الدفاع ثم راوغ مبولحي الذي تقدم لملاقاته لكن تسديدة نيانج ذهبت خارج المرمى الخالي من حارسه.

وسدد سابالي كرة صاروخية في الدقيقة 69 أبعدها مبولحي ببراعة من أسفل العارضة إلى ركنية لم تستغل جيداً. ورد المنتخب الجزائري بأكثر من هجمة شكلت خطورة فائقة وأكثر من ركلة ركنية.

وسدد يوسف بلايلي كرة رائعة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 74 ارتطمت برأس أحد المدافعين وذهبت فوق العارضة مباشرة.

وشكلت الركنية التي لعبها بلايلي خطورة هائلة لكن الدفاع السنغالي أبعدها في اللحظة الأخيرة.

وسقط بن العمري مصابا بجرح في وجهه اثر التحام قوي مع ساديو ماني، وخرج اللاعب لتلقي العلاج حيث وضع ضمادة على الجرح لإيقاف النزيف.

وأصر الحكم على أن يستبدل اللاعب سرواله الملطخ بالدماء مما أثار الجماهير في المدرجات خشية استغلال المنتخب السنغالي للنقص العددي في صفوف الخضر.

ونال إدريسا جاي إنذارا في الدقيقة 79 للخشونة مع بلايلي ثم نال جاساما إنذاراً في الدقيقة التالية للخشونة مع إسماعيل بن ناصر.

وكثف المنتخب السنغالي محاولاته الهجومية في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة دون جدوى فيما شكلت المرتدات السريعة للخضر بعض الخطورة قبل أن ينهي الحكم المباراة بالفوز الغالي للخضر.

ح.ع.ح/خ.س(د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Bildkombo Riyad Mahrez Mohamed Salah Hakim Ziyech

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    مرشح من بين آخرين أقوياء

    قبل انطلاق النسخة 32 من كأس أمم أفريقيا بمصر 2019، اتجهت الترشيحات بقوة إلى السنغال ومصر، كأقوى مرشحين للفوز بالبطولة، مع التأكيد على ترشيح ثلاثة منتخبات أخرى للفوز باللقب هي المغرب وتونس والكاميرون. وبالطبع هناك من تحدث أيضا عن فرص الجزائر في الفوز، مثلها مثل كوت ديفوار (ساحل العاج).

  • Afrika Cup Algerien vs Kenia (picture-alliance/Zuma/U. Pedersen)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    "نحن هنا" بينما الآخرون يتراجعون

    مع انطلاق البطولة في 21 يونيو/ حزيران ظهر منتخب مصر فريقا يعاني من مشاكل كثيرة. أما منتخب السنغال فكان بعيدا عن مستواه، وكذلك المغرب والكاميرون، في أولى المباريات. بينما لم تكن تونس مقنعة اطلاقا في دور المجموعات. وقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة مع السنغال وتنزانيا وكينيا، وفاز في أولى مبارياته على كينيا ليقول محاربو الصحراء "نحن هنا".

  • Djamel Belmadi (picture-alliance/empics/R. Wilkisky)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    بلماضي يصنع منتخبين

    بعد تجربة دامت نحو 8 سنوات في قطر عاد المدرب الجزائري جمال بلماضي (43 عاماً) لتدريب منتخب بلاده في أغسطس/ آب 2018. ويظهر دور بلماضي جليا عند المقارنة مع أداء الجزائر في البطولة السابقة بالغابون 2017 والتي أقصي منها من دور المجموعات بعد تعادلين وهزيمة. واستطاع المدرب الوطني أن يكون منتخبين للجزائر في آن واحد في مصر 2019، لاعبو أحدهما فوق أرض الملعب أما الآخر فلاعبوه على مقاعد البدلاء.

  • Afrika-Cup 2019 | Tansania vs. Algerien (Reuters/A.A. Dalsh)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    فريق العلامة الكاملة بحق

    وعلى عكس بطولة الغابون، حققت الجزائر العلامة الكاملة في دور المجموعات فبعد الفوز على كينيا فازت على السنغال 1- صفر، ثم على تنزانيا 3-صفر، علما أن الفريق أدى أمام تنزانيا بـ9 لاعبين من البدلاء. ورغم أن مصر والمغرب حققتا أيضا العلامة الكاملة إلا أن الجزائر كانت الأكثر اقناعا في كل شيء: أداء ونتيجة.

  • Ägypten Afrika-Cup - Algerien vs. Guinea (picture-alliance/AP Photo/A. Schalit)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    ثلاثية جديدة في دور الـ16

    حمل دور الـ16 مفاجآت غير سارة للفرق العربية فخرج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح وخرجت مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف في الوقت القاتل. وفي حين نجحت تونس في الفوز على غانا بركلات الترجيح، خطف منتخب الجزائر قلوب كل المتابعين عندما فاز بجدارة على غينيا 3- صفر.

  • Afrika-Cup 2019 | Elfenbeinküste vs. Algerien (Reuters/S. Salem)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    صعود دراماتيكي إلى نصف النهائي

    في دور ربع النهائي واجهت الجزائر كوت ديفوار، وتقدمت بهدف فيغولي في الدقيقة 20. وفي الدقيقة 48 أهدر بغداد بونجاح (الصورة) ركلة جزاء كانت كفيلة بـ"قتل المباراة". وتعادل كوت ديفوار في الدقيقة 61، ليعود بونجاح ويهدر فرصة هدف آخر، ويبكي بحرقة، وهو على مقاعد البدلاء، لكن فريقه يتغلب في النهاية بركلات الترجيح لينهمر اللاعبون والمدرب بالبكاء من الفرح. ويصرح بلماضي أن فريقه "لن يفرط في التتويج باللقب".

  • Africa Cup Algerien vs Nigeria (Getty Images/AFP/J. Soriano)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    محرز يخطف التأهل في آخر ثانية

    في نصف النهائي تقابلت الجزائر مع نيجيريا. هنا أيضا تقدمت الجزائر بهدف في الشوط الأول وتعادلت نيجيريا في الشوط الثاني. ومن كثرة المجهود البدني بدا أن لاعبي الفريقين يفضلون الذهاب للوقت الإضافي. غير أن الجزائر حصلت على ركلة حرة قرب منطقة جزاء نيجيريا سددها النجم رياض محرز باقتدار في مرمى الحارس النيجري ليعلن الحكم بعدها انتهاء المباراة وصعود محاربي الصحراء للنهائي للقاء السنغال التي فازت على تونس.

  • Afrika-Cup 2019 Finale | Algerien - Senegal (Reuters/S. Salem)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    هدف الدقيقة الثانية والوحيد

    في مباراة القمة بين الجزائر والسنغال نجح الجزائري بغداد بونجاح بتسجيل هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية، مانحاً فريقه اللقب الأفريقي الثاني له بعد اللقب الأول على أرضه عام 1990.

  • Ägypten Africa Cup of Nations 2019 | Finale Algerien gegen Senegal | Jubel (Reuters/M. Abd El Ghany)

    الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور

    بن ناصر يلحق بماجر في القائمة الذهبية

    وخطف الجزائري إسماعيل بن ناصر جائزة أفضل لاعب في البطولة، وذلك بعد تقديمه أداء رائعاً خلال البطولة، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، وكان آخرها الهدف الذي سجله زميله بغداد بونجاح في مرمى السنغال. وبذلك يصبح إسماعيل بن ناصر، لاعب إيمبولي الإيطالي، ثاني جزائري يفوز بها على مدار تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد مواطنه رابح ماجر الذي أحرز اللقب عام 1990. إعداد: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

بجدارة الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني.. رحلة الذهب في صور

كلل محاربو الصحراء مشوارهم في بطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر بالذهب. خطف الجزائريون العلامة الكاملة في الدور الأول، ثم تخطوا بجدارة كل من غينيا وكوت ديفوار ونيجيريا ليصلوا إلى المباراة النهائية مع السنغال. (19.07.2019)  

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